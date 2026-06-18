Saúl Salcedo ya está en Rosario tras su grave accidente: cómo seguirá su recuperación

El defensor de Newell's sufrió una fractura compleja de tibia y peroné en un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11, en Chaco, mientras viajaba con su familia hacia Paraguay para concretar su pase a préstamo a Libertad. Tras ser operado, fue trasladado a Rosario para continuar su rehabilitación.

El defensor paraguayo Saúl Salcedo , futbolista de Newell's Old Boys , ya se encuentra en Rosario tras haber sido trasladado desde el Hospital Julio Perrando de Resistencia, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.

El jugador sufrió un grave accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11, en las cercanías de Resistencia, Chaco, cuando viajaba junto a su familia rumbo a Asunción para concretar su pase a préstamo al club Libertad de Paraguay. El siniestro consistió en un choque frontal entre dos vehículos, cuyas causas aún son investigadas por las autoridades.

Salcedo presentó una fractura compleja de tibia y peroné en la pierna derecha, lesión que requirió una cirugía inmediata para estabilizar los huesos y evitar complicaciones mayores. Afortunadamente, sus familiares resultaron ilesos y el defensor se encuentra fuera de peligro, aunque su estado de salud era delicado tras el impacto.

El club rosarino emitió un comunicado oficial confirmando que la operación fue exitosa y que el jugador evolucionaba favorablemente, lo que permitió su traslado a la ciudad de Rosario para continuar con el tratamiento bajo la supervisión del cuerpo médico de Newell's. El arribo de Salcedo a Rosario representa un paso positivo en su proceso de recuperación, ya que ahora podrá estar cerca de su entorno personal y recibir atención especializada de los profesionales del club.

La fractura de tibia y peroné es una lesión grave que requiere un largo período de rehabilitación, que podría extenderse varios meses. Los especialistas indican que los tiempos de recuperación para este tipo de fracturas complejas suelen ser prolongados, con una etapa inicial de inmovilización y posterior fisioterapia intensiva para recuperar la movilidad y la fuerza muscular.

Se espera que Salcedo deba realizar un trabajo de rehabilitación exhaustivo, que incluirá ejercicios de bajo impacto y luego progresivamente cargas más importantes, siempre bajo estricta vigilancia médica para evitar recaídas. El defensor paraguayo, de 27 años, tendrá que enfocarse exclusivamente en su recuperación durante las próximas semanas, dejando de lado cualquier actividad futbolística. Este accidente ha truncado momentáneamente la salida de Salcedo hacia Libertad, club con el que ya tenía acordado un préstamo.

La negociación queda naturalmente suspendida ante la gravedad de la lesión, y se desconoce si el club paraguayo mantendrá el interés una vez que el jugador se recupere. Salcedo era una pieza importante en el esquema de Newell's, y su ausencia será sensible para el equipo, que deberá reestructurar su defensa. Mientras tanto, la prioridad absoluta es la salud del futbolista, quien deberá atravesar un camino largo y difícil para volver a las canchas.

La noticia ha conmocionado al mundo del fútbol argentino y paraguayo, y desde ambos países se han enviado mensajes de apoyo al jugador y su familia. El club rosarino ha manifestado su compromiso de brindarle todas las herramientas necesarias para una óptima rehabilitación, con la esperanza de que Salcedo pueda retomar su carrera profesional en el futuro





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