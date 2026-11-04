Sí, Tortilla: El emprendimiento de Belgrano que especializa la cocina española

Francisco Blas Legname Dulbecco y Javier Legname lideran Sí, Tortilla en Belgrano, un local dedicado exclusivamente a reinventar la tortilla de papa con recetas tradicionales y variaciones innovadoras.

En el barrio porteño de Belgrano, específicamente en la calle Vidal 2515, opera un establecimiento gastronómico que ha decidido eliminar las distracciones culinarias para centrarse en un único ícono de la dieta ibérica. Se trata de Sí, Tortilla, un proyecto comercial donde la preparación de huevo y papa no es un acompañamiento menor, sino el eje central de toda la propuesta operativa. Este enfoque monoproducto busca elevar la categoría de un plato popular mediante técnicas refinadas y una selección rigurosa de insumos.

Evolución del negocio desde Vicente Corría

La historia inicial de este espacio comenzó en el año 2022, cuando Vicente Corría, un inmigrante originario de España, decidió materializar su sueño de instalar un punto de contacto cultural con su país natal en Buenos Aires. Tras recorrer distintas zonas urbanas, seleccionó ese pequeño local en Vidal 2515 para ofrecer una carta que incluía platos emblemáticos como paellas, montaditos, papas bravas y, principalmente, su tortilla insignia. La estrategia inicial funcionó rápidamente, consolidando una base de clientes locales tanto para consumo presencial en la barra como para pedidos a domicilio.

Also read Tras el 2-2 con Barracas, para Zielinski, la mejor noticia fue el juego de Belgrano

Sin embargo, la trayectoria del emprendimiento sufrió una modificación estructural importante dos años después de su apertura. Vicente Corría tomó la decisión de regresar a Madrid, su ciudad de origen, pero antes de partir formalizó un acuerdo con dos amigos de la familia para mantener vivo el negocio. Le cedió las riendas a Javier Legname y a su hijo Francisco Blas Legname Dulbecco, quienes asumieron la responsabilidad de continuar la operación bajo nuevas premisas estratégicas.

Transformación estratégica y aprendizaje intensivo

Asumir la gestión implicó un cambio radical en el modelo de negocio, ya que ni Javier Legname ni Francisco Blas Legname Dulbecco poseían experiencia previa en el sector gastronómico. Javier se desempeñaba anteriormente en el área de Sistemas, mientras que Francisco trabajaba en Comercio Internacional. A pesar de carecer de antecedentes culinarios profesionales, ambos demostraron un entusiasmo notable por el desafío, viendo en el producto una oportunidad única para construir una marca sólida alrededor de algo aparentemente simple.

Advertisement

Para lograr el objetivo declarado de ofrecer las mejores tortillas de Buenos Aires, padre e hijo dedicaron sus esfuerzos a investigar profundamente el mercado. Realizaron pruebas comparativas de ingredientes, métodos de cocción y materias primas en diversos bodegones y restaurantes de la capital. Esta búsqueda de excelencia incluyó incluso viajes de estudio a España, donde Javier Legname quedó impactado por la cultura gastronómica local, especialmente por experiencias en lugares como La Martinuca, lo que confirmó la viabilidad de especializar un solo plato.

Innovación en la carta y respeto por la esencia original

Con el respaldo de los conocimientos transmitidos por Vicente Corría sobre la receta original, Francisco Blas Legname Dulbecco y Javier Legname comenzaron a perfeccionar los procesos productivos y el empaquetado. Mantuvieron la base tradicional compuesta por papa, huevo y cebolla, pero expandieron significativamente las opciones disponibles para adaptarse a distintos paladares. Entre las variedades destacadas se encuentran preparaciones con chorizo colorado, jamón y queso, parmesano, espinaca, pimentón y ajo, así como combinaciones de pimientos con champiñones.

Esta evolución orgánica de la carta responde a una filosofía que equilibra la familiaridad con la sorpresa. Algunas creaciones surgen de sabores clásicos reconocibles, mientras que otras provienen de experimentaciones creativas diseñadas para ser exclusivas del local. Dentro de las novedades más recientes, la tortilla de parmesano se ha posicionado como uno de los productos más solicitados, situándose apenas por detrás de la versión tradicional en términos de preferencia entre los consumidores habituales del establecimiento.