Súper Ratones presenta 'Camouflage', un disco con doce rarezas y versiones inéditas. La banda marplatense cumple 40 años y prepara el lanzamiento en la Usina del Arte.

La reconocida banda marplatense Súper Ratones ha publicado oficialmente su nuevo trabajo discográfico titulado Camouflage, un proyecto que reúne doce rarezas y versiones alternativas grabadas a lo largo de dos décadas. Esta producción condensada incluye temas que nunca antes habían sido editados en un álbum oficial del grupo, consolidando así un material histórico para sus seguidores. Seis de las pistas cantan en inglés y seis en español, mostrando la versatilidad musical del quinteto que conforman Mario Barassi, Oscar Granieri, Agustín Insausti, Sebastián Reinholz y Pablo Lato.

Producción discográfica con rarezas inéditas

El núcleo central de esta nueva propuesta radica en la recuperación de grabaciones que quedaron dispersas o en formatos físicos limitados de años atrás. El criterio de producción no buscó homogeneizar sonoramente las tracks, sino respetar la identidad musical propia de la banda en cada interpretación. Esta aproximación permite que algunas versiones mantengan una cercanía con los originales mientras otras se alejan considerablemente, creando una unidad a través de la conexión emocional y no por imposición estética.

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Versiones icónicas y homenajes musicales

Entre los temas en castellano destacan adaptaciones de grandes clásicos como El sueño que viví de Tom Petty y Los dinosaurios de Charly García junto a Los Tipitos. Un lugar especial ocupa Coplas del musiquero, tema de Litto Nebbia, que fue grabado en 2011 para un álbum homenaje y posteriormente compartido en gira por España. Mario Barassi, guitarrista y cantante, señala que esta canción es una de las más especiales del disco, mostrando un tratamiento vocal e instrumental distintivo de la agrupación.

Homenaje póstumo a Mario Person

La figura del fallecido baterista y cantante Mario Person sobrevuela toda la grabación, marcando profundamente la atmósfera del proyecto. Barassi recuerda la extraordinaria capacidad de Person para sumergirse dentro de las canciones y recuperar la version de Coplas del musiquero tras los años resultó ser una experiencia movilizador. Esta reconexión con el pasado permite vislumbrar los detalles de las sesiones de grabación y revalorizar el legado artístico del músico que completó la formación original de la banda marplatense.

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Presentación oficial y celebración del aniversario

La banda realizará la presentación oficial del disco el sábado 21 a las 21 horas en la Usina del Arte, ubicada en Caffarena 1. Este evento coincide con la celebración de los cuarenta años de trayectoria de Súper Ratones, integrando un recorrido por distintas etapas de su historia. El show incluirá temas que hace tiempo no se escuchan en vivo, combinando el repaso de su legado con el disfrute del presente musical.

El proceso creativo detrás del lanzamiento

La motivación para recopilar este material surgió naturalmente al escuchar juntas varias grabaciones para discos tributo y colaboraciones especiales. La decisión de darles identidad propia dentro de la discografía oficial respondió a la necesidad de evitar que quedaran como un simple rejunte de canciones sueltas. Este enfoque transformó las rarezas en un álbum coherente que muestra fac casi desconocidas de la banda, reflejando sus inquietudes musicales a través de los años sin perder su esencia.