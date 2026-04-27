Ryan Reynolds invierte 100 millones de dólares en la remodelación del estadio más antiguo del mundo

El Wrexham AFC, propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, anuncia una inversión masiva para renovar el Racecourse Ground, el estadio de fútbol más antiguo del mundo, con el objetivo de alcanzar la élite del fútbol inglés.

Ryan Reynolds y Rob McElhenney, los propietarios del Wrexham AFC, han anunciado una inversión monumental de aproximadamente 100 millones de dólares para la remodelación integral del Racecourse Ground , el estadio de fútbol más antiguo del mundo aún en uso.

Esta inversión no es simplemente una mejora cosmética; se trata de una transformación profunda que busca elevar el estadio a los estándares de la élite del fútbol, acompañando el meteórico ascenso deportivo del club y su creciente popularidad global. El proyecto, que cuenta con el respaldo financiero del gobierno galés con una contribución de cerca de 20 millones de dólares, se centra en la construcción de una nueva tribuna Kop con capacidad para más de 7.700 espectadores, reemplazando la estructura original que fue demolida en 2023.

Esta expansión aumentará la capacidad total del estadio a más de 18.000 asientos, mejorando significativamente la experiencia de los aficionados y generando mayores ingresos a través de la venta de entradas, servicios de hospitalidad y la organización de eventos. La remodelación también incluye importantes obras estructurales para modernizar las instalaciones y garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes.

El éxito del Wrexham AFC en los últimos años ha sido impulsado en gran medida por la serie documental Welcome to Wrexham, que ha capturado la atención de una audiencia global y ha puesto al club en el mapa internacional. Esta exposición mediática ha atraído nuevos patrocinadores, inversores y aficionados de todo el mundo, creando un ecosistema financiero sólido que permite afrontar una inversión de esta magnitud sin comprometer la estabilidad del club.

La serie ha mostrado la pasión de la comunidad local por el Wrexham, así como el compromiso de Reynolds y McElhenney con el club y la ciudad. El gobierno galés ha reconocido el valor cultural y social del Racecourse Ground para la comunidad, destacando su importancia como un punto de encuentro y un símbolo de orgullo local.

La inversión en el estadio no solo beneficiará al club, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía local, generando empleos y atrayendo turismo. El proyecto de remodelación se ha encargado a Populous, una firma de arquitectura deportiva de renombre mundial, responsable del diseño de algunos de los estadios más emblemáticos de Europa.

La experiencia y el conocimiento de Populous garantizarán que el nuevo Racecourse Ground sea un estadio de vanguardia que cumpla con los más altos estándares de calidad y funcionalidad. Actualmente, el Wrexham AFC compite en el EFL Championship, ocupando una posición prometedora en la tabla de posiciones y luchando por un lugar en los playoffs de ascenso.

La dirigencia del club, liderada por Ryan Reynolds, considera que la mejora de la infraestructura es fundamental para sostener el crecimiento deportivo y alcanzar el objetivo de ascender a la Premier League. La remodelación del Racecourse Ground no solo aumentará la capacidad del estadio, sino que también mejorará las instalaciones para los jugadores y el cuerpo técnico, creando un entorno de entrenamiento y juego de primer nivel.

La ambición del Wrexham es consolidarse como uno de los clubes más importantes de Inglaterra, y el estadio jugará un papel crucial en este proceso. La finalización de las obras está prevista para 2027, pero el club no descarta la posibilidad de acelerar el proyecto si logra el ascenso a la Premier League antes de lo previsto.

Los ingresos adicionales generados por la participación en la máxima categoría del fútbol inglés ayudarían a financiar la finalización de la remodelación y a convertir al Wrexham en un modelo de crecimiento sostenible en el fútbol moderno. El proyecto del Wrexham AFC es un ejemplo inspirador de cómo la inversión, la pasión y la visión pueden transformar un club de fútbol y revitalizar una comunidad





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