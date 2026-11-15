Rusherking revela infidelidad y su ruptura con María Becerra

Rusherking admite haber sido infiel y explica el escándalo mediático de su ruptura con María Becerra, quien también habló sobre el engaño.

Rusherking reveló recientemente los detalles íntimos de su separación con María Becerra, confirmando que la infidelidad fue el detonante final de la relación.

El cantante argentino habló con franqueza sobre las consecuencias mediáticas de aquel episodio, un caso que sigue resonando en la música urbana tras años de especulaciones y debates públicos entre los dos artistas.

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Confesión sobre la infidelidad y el contexto de la ruptura

Rusherking admitió directamente que estuvo con otra persona mientras mantenía su noviazgo con la artista pop María Becerra. Esta confesión explica el desenlace de una historia que comenzó cuando él llegó a Buenos Aires y estableció su relación de pareja con la cantante.

El músico reconoció que este incidente dejó secuelas profundas, describiendo la situación como un lío complejo que tuvo efectos significativos tanto en su vida personal como en su carrera pública.

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Estas declaraciones reabren la discusión sobre uno de los romances más visibles del país, donde cada movimiento de la pareja generaba gran atención en redes sociales desde el año 2021.

Exposición mediática y declaraciones de María Becerra

María Becerra también abordó indirectamente el engaño que sufrió en esa relación anterior, lanzando una frase que la audiencia asoció inmediatamente con su experiencia sentimental.

Rusherking reflexionó sobre el impacto de la exposición pública, señalando que un conflicto íntimo se convirtió en un tema de conversación masivo para millones de seguidores.

El artista destacó la escala del escándalo durante el estreno de "De Mademin", mencionando que había entre quinientas mil y un millón de personas monitoreando la situación en tiempo real.

Esta cifra ilustra la intensidad del escrutinio al que se vieron sometidos ambos artistas, transformando su privacidad en un fenómeno de consumo masivo.

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Posibilidad de reencuentro y situación actual

Más allá de los reclamos del pasado, Rusherking expresó que le gustaría volver a encontrarse con María Becerra en el futuro bajo circunstancias distintas.

No se trata de una reconciliación amorosa, sino de la posibilidad de compartir un momento positivo lejos de los conflictos que marcaron el final de su vínculo.

El cantante también confirmó que actualmente atraviesa una nueva etapa sentimental, aunque reconoció sentir nervios al hablar sobre sus sentimientos actuales y el amor.

Estas declaraciones cierran un ciclo de rumores y dejan una reflexión sobre las duraderas repercusiones de aquella historia en el ambiente musical actual.