El rugby francés se reanuda después de la Champions Cup y la Challenge Cup, mientras que las ligas principales se preparan para las instancias finales.

El rugby francés se reanuda después de la Champions Cup y la Challenge Cup , mientras que las ligas principales se preparan para las instancias finales.

El entrenador de los Pumas, Felipe Contepomi, sigue atentamente el desenlace de la temporada para el año internacional. Santiago Chocobares fue una de las figuras en el partido contra Pau, con 14 ataques y 5 tackles rompidos. El triunfo 26-18 sobre Pau lo ubica segundo en la tabla junto al Stade Francais. Sin Justo Piccardo y Domingo Miotti, quedaron bien posicionados antes de su visita a Lyon.

El apertura Benjamín Urdapilleta fue uno de los reconocidos en Perpignan en el último partido como local. El apertura de 40 años se retirará al finalizar la temporada, pero aún le quedan objetivos por cumplir. Con los nueve puntos del sábado en la victoria 29-27 ante Castres quedó a un sólo tanto de convertirse en el goleador histórico de la liga francesa en la era profesional.

Además, Perpignan deberá afrontar el repechaje para mantener la categoría en el Top 14, frente al segundo del PRO D2 (Vannes o Provence Rugby). En el conjunto catalán fue figura otra vez Joaquín Oviedo, mientras que también fueron titulares Jerónimo De la Fuente e Ignacio Ruiz. El Clermont de Bautista Delguy y Marcos Kremer sufrió una inesperada goleada 41-13 ante Racing 92 y complicó sus chances para los play-off antes de su visita a Bordeaux Begles.

En la Premiership, Bristol Bears se llevó uno de los partidos más atrapantes del fin de semana, con un apretado 21-19 sobre Bath. Matías Moroni fue uno de los más destacados de su equipo, con muchas acciones en ataque y también con su habitual firmeza en defensa. Junto a Benhard Janse van Rensburg fueron claves para llevarse el derby, aunque no le alcanzó y quedaron sin chances de meterse en las semifinales.

Santiago Carreras tuvo la victoria en sus pies, pero falló un penal de atrás de mitad de cancha en la última jugada. No obstante, Bath ya se había asegurado un lugar en las definiciones, al igual que Northampton Saints y el Leicester Tigers de Joaquín Moro. El último boleto a las semifinales se lo disputarán entre Exeter Chiefs (60 puntos) y Saracens (58), que se enfrentarán en la última fecha





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