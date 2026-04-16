Rugbier condenado por el crimen de Báez Sosa pide excarcelación al argumentar exceso de plazo de detención

Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, solicitó ser excarcelado alegando que su prisión preventiva ha superado el "plazo razonable". Su defensa argumenta que ya no existen riesgos procesales y que el proceso judicial ha avanzado significativamente, mientras que los padres de la víctima se oponen a la solicitud.

Lucas Pertossi , uno de los ocho jóvenes condenados por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa , ha presentado formalmente un pedido de excarcelación . Su defensa argumenta que el tiempo que lleva privado de su libertad, que supera los seis años desde su detención en enero de 2020, ha excedido el plazo razonable establecido para una prisión preventiva .

Según los abogados de Pertossi, esta medida cautelar no debe convertirse en una pena anticipada y debe ser revisada de manera constante para verificar si los motivos que la originaron aún persisten. Se subraya que el proceso judicial ha avanzado significativamente: el juicio oral ya se ha llevado a cabo, todas las pruebas han sido presentadas y actualmente la causa se encuentra a la espera de la resolución de recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa sostiene que, en esta etapa, ya no existe el riesgo de que Pertossi entorpezca la investigación ni se ha acreditado un peligro de fuga. Adicionalmente, se han resaltado su buen comportamiento durante su reclusión y el sólido respaldo de su entorno familiar como factores que justificarían su liberación o, en su defecto, la concesión de arresto domiciliario. En este contexto, el defensor oficial Rolando Brown ha adjuntado un informe socioambiental detallado y ha propuesto a familiares y allegados, residentes en Zárate, provincia de Buenos Aires, como garantes en caso de que se conceda una medida de morigeración de la detención. Por su parte, los padres de Fernando Báez Sosa, representados por sus abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, se han opuesto rotundamente a esta solicitud, instando a la Justicia a no conceder la libertad a Pertossi. Esta noticia se encuentra en desarrollo y se esperan nuevas informaciones sobre las decisiones judiciales. La solicitud de excarcelación interpuesta por la defensa de Lucas Pertossi se fundamenta en varios pilares procesales y fácticos. El argumento central gira en torno a la duración de la prisión preventiva, la cual, según la defensa, ha superado los límites temporales razonables previstos en la legislación. Desde la detención del rugbier en enero de 2020, han transcurrido más de seis años sin que la sentencia final haya adquirido firmeza, lo que, para sus abogados, constituye un fundamento sólido para cuestionar la continuidad de la privación de libertad. Se insiste en la idea de que la prisión preventiva es una medida excepcional, destinada a salvaguardar la investigación o a evitar la fuga, y no a cumplir una condena de forma anticipada. Por ello, se recalca la necesidad de una revisión periódica y rigurosa de los motivos que justificaron su imposición. La defensa pone de manifiesto el avance del proceso judicial como otro factor relevante. La etapa de juicio oral, donde se presentaron y valoraron las pruebas, ya concluyó. Actualmente, la causa se encuentra en una fase recursiva ante el máximo tribunal del país, lo que implica que la posibilidad de influir en la producción de pruebas o de darse a la fuga se ha reducido drásticamente, según los letrados. Se argumenta que no existen elementos concretos que acrediten un riesgo de entorpecimiento probatorio ni un peligro de fuga que justifiquen mantener a Pertossi tras las rejas. Se añaden, como elementos atenuantes, el buen comportamiento del joven en el centro de detención y el apoyo incondicional de su familia, aspectos que, si bien no son determinantes por sí solos, contribuyen a construir un perfil que la defensa considera apto para una medida menos restrictiva. El informe socioambiental, ofrecido como elemento de prueba adicional, busca demostrar la arraigo familiar y social de Pertossi, así como su capacidad para cumplir con cualquier restricción impuesta. La propuesta de garantes, personas de su círculo íntimo con domicilio fijo, refuerza esta idea de control y contención. El contraste de esta petición con la firme oposición de los padres de Fernando Báez Sosa, quienes buscan justicia para su hijo, subraya la complejidad y la carga emocional que aún rodea a este caso. La familia de la víctima, a través de sus representantes legales, expresa su deseo de que la condena impuesta se cumpla plenamente, lo que naturalmente implica la continuidad de la detención de los condenados. La polémica solicitud de excarcelación presentada por la defensa de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ha reavivado el debate sobre los límites de la prisión preventiva y los derechos de los imputados en procesos judiciales de larga duración. La argumentación de la defensa se centra en la idea de que la prolongación de la detención sin que la condena sea firme excede el concepto de plazo razonable, un principio fundamental del derecho procesal penal que busca evitar la arbitrariedad y garantizar la celeridad de la justicia. La defensa subraya que, tras más de seis años desde la detención inicial, el proceso ha transitado por diversas etapas, incluyendo el juicio oral y la producción de pruebas, y se encuentra ahora en una fase de revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Este avance, según los letrados, ha minimizado los riesgos procesales que inicialmente justificaron la medida de prisión preventiva, como el entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga. Se sostiene que la detención prolongada, en ausencia de nuevos riesgos acreditados, podría interpretarse como una pena anticipada, lo cual contraviene los principios del debido proceso. La inclusión de un informe socioambiental y la oferta de garantes buscan demostrar el arraigo de Pertossi y su compromiso de someterse a los requerimientos judiciales en caso de ser liberado. El buen comportamiento en prisión es otro de los argumentos esgrimidos para respaldar la solicitud de morigeración de la detención. Sin embargo, la oposición frontal de los padres de Fernando Báez Sosa, quienes exigen que se haga justicia por la trágica muerte de su hijo, representa un obstáculo significativo para el pedido de la defensa. Para la familia de la víctima, la prioridad es que la condena se cumpla en su totalidad, sin concesiones que puedan percibirse como un debilitamiento de la sanción penal. La postura de los padres de Fernando Báez Sosa refleja el profundo dolor y la búsqueda de reparación que caracterizan a las víctimas en procesos judiciales de esta naturaleza. La decisión final recaerá en los magistrados de la justicia, quienes deberán sopesar los argumentos de ambas partes, la normativa vigente y los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de las medidas cautelares. La expectativa se centra ahora en cómo la Justicia abordará esta solicitud en el contexto de un caso que ha conmocionado a la sociedad y cuyas secuelas emocionales y legales aún perduran. La resolución de este pedido tendrá implicaciones importantes para la interpretación y aplicación de las normas relativas a la prisión preventiva en casos de alta repercusión pública y complejidad





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