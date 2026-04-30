Rubio Intenta Calmar la Polémica por el Correo del Pentágono sobre las Malvinas

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, minimizó un correo interno del Pentágono que sugería revisar el apoyo a Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas, reafirmando la postura neutral de Washington.

El secretario de Estado de los Estados Unidos , Marco Rubio , se ha dedicado a mitigar la controversia desatada a raíz de la divulgación de un correo electrónico interno proveniente del Pentágono.

Este correo electrónico planteaba la posibilidad de que Washington reconsiderara su apoyo al Reino Unido en la prolongada disputa con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. En declaraciones concedidas al prestigioso diario británico The Telegraph, el jefe de la diplomacia estadounidense minimizó significativamente el incidente, calificándolo como un simple correo electrónico carente de valor oficial. Rubio enfatizó que se trataba de una comunicación informal que contenía meras ideas, y lamentó la exagerada reacción que había suscitado.

Descartó categóricamente cualquier modificación en la postura tradicional de Estados Unidos o un posible respaldo a la posición argentina en el conflicto de soberanía. La divulgación de este correo electrónico ha generado una ola de preocupación y debate tanto en Argentina como en el Reino Unido, reavivando viejas tensiones y cuestionando la solidez de las alianzas internacionales.

La polémica se originó cuando la agencia de noticias Reuters reveló el contenido del correo electrónico, el cual sugería la posibilidad de implementar represalias diplomáticas contra aquellos aliados que no hubieran brindado apoyo a la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Entre las opciones consideradas se encontraba la reevaluación del respaldo a lo que el correo denominaba “posesiones imperiales” europeas, incluyendo específicamente las Islas Malvinas, actualmente bajo administración británica.

Esta mención provocó una inmediata reacción en el Reino Unido, donde se interpretó como una amenaza a su soberanía y una falta de respeto hacia la voluntad de los habitantes de las islas. El gobierno británico ha defendido enérgicamente su derecho a mantener el control sobre las Malvinas, argumentando que la población local ha expresado de manera contundente su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar.

La situación se complica aún más en un contexto de crecientes tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y varios de sus socios de la OTAN, especialmente Londres. La relación entre Estados Unidos y el Reino Unido se ha visto afectada por la negativa del primer ministro británico, Keir Starmer, a involucrarse directamente en el conflicto con Irán y por su rechazo a facilitar apoyo logístico crucial, como el uso de bases militares o el despliegue naval en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Esta divergencia de intereses ha generado desconfianza y ha puesto a prueba la tradicional alianza entre ambos países. El gobierno británico ha reiterado su posición histórica con respecto a las islas, destacando que los habitantes del archipiélago han votado de manera abrumadora a favor de mantener su estatus como territorio británico de ultramar.

Asimismo, ha insistido en que el principio de autodeterminación de los isleños es fundamental y que la soberanía reside en Londres, una postura que Argentina no reconoce. La canciller británica, Yvette Cooper, abordó la cuestión directamente con Marco Rubio en una reunión celebrada en Washington, tras el malestar generado por la filtración del correo electrónico.

Aunque no se ha confirmado, existe la especulación de que el rey Carlos III también podría haber tratado el tema con el presidente Trump durante su actual visita de Estado a Estados Unidos. Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, ha reafirmado enérgicamente el reclamo de soberanía de su país sobre las Malvinas, declarando que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Sin embargo, fuentes citadas por The Telegraph sugieren que el mandatario argentino habría pospuesto un viaje previsto a Londres, donde tenía planeado reunirse con el primer ministro Starmer y con el político Nigel Farage. A pesar de la controversia, portavoces estadounidenses han insistido en que la posición oficial de Washington sigue siendo neutral, reconociendo la administración de facto británica sobre el archipiélago, pero sin tomar partido en la disputa de soberanía con Argentina.

Esta postura ambigua busca evitar una mayor escalada de tensiones y mantener la estabilidad en la región, aunque no ha logrado disipar las dudas y preocupaciones de ambos países involucrados





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