Rosenior revela que la afición de Chelsea fue clave en su salida

Robbie Rosenior explica cómo la hostilidad de los hinchas del Chelsea y los errores tácticos frente al PSG detonaron su despido tras solo cuatro meses como director técnico.

Robbie Rosenior ha revelado los motivos internos que impulsaron su despido del Chelsea Football Club apenas cuatro meses después de asumir el cargo. Durante una reciente entrevista con la revista francesa So Foot, el entrenador inglés explicó que, aunque el equipo inició su ciclo con resultados positivos, la relación con la afición del cuadro londinense se deterioró rápidamente, generando un ambiente hostil que finalmente lo llevó a la puerta.

El impacto de la hinchada en la relación

El manager inglés comenzó su testimonio repasando el inicio prometedor de su etapa en Stamford Bridge, donde registró siete victorias, un empate y solo dos derrotas. Aunque reconoció que cualquier club habría estado satisfecho con esa racha inicial, señaló claramente que la comunidad de aficionados del Chelsea no compartió esa perspectiva. La dinámica cambió drásticamente cuando los medios comenzaron a cuestionar las decisiones tácticas tomadas durante los partidos clave.

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La táctica controvertida ante el PSG

El punto de quiebre en la narrativa pública ocurrió durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain. Rosenior se refirió específicamente a una instrucción táctica que le entregó a Alejandro Garnacho en un trozo de papel cuando el equipo se quedó con diez hombres en el campo. Esta jugada se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando una ola de críticas hacia el estratega sobre lo que buscaba con ese ingreso y con un marcador ya sentenciado a su favor.

La irregularidad deportiva y el clima tóxico

Más allá de la controversia mediática, el rendimiento del club mostró una marcada irregularidad bajo su gestión. En los trece partidos que disputó por la Premier League, el registro fue de cinco victorias, dos empates y seis derrotas. Esta inconsistencia deportiva, sumada al clima de tensión interna, dificultó la construcción de una identidad de juego clara y debilitó la posición del técnico ante la directiva y el cuerpo técnico.

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La derrota final y el cese inmediato

La derrota por 3-0 ante Brighton & Hove Albion el 21 de abril marcó el desenlace final de un ciclo adverso. Este resultado fue el punto de quiebre en una racha negativa que expuso fragilidades tanto en lo futbolístico como en la convivencia interna. Tras este enfrentamiento, la situación se tornó insostenible y la salida de Rosenior se produjo en abril, poniendo fin a su breve y turbulenta etapa en el club.

Declaraciones públicas y responsabilidades

El clima se tensó definitivamente tras las declaraciones públicas del técnico, quien responsabilizó de manera directa a sus dirigidos por la caída del equipo. En su entrevista, Rosenior indicó que estas eran las primeras personas a las que le hablaba de esto y probablemente las últimas en mucho tiempo, sugiriendo un aislamiento progresivo dentro de la estructura del club antes de su despido formal.