Rosario sortea el paro de colectivos: Javkin usa fondos propios ante el retraso de subsidios nacionales

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, utiliza fondos municipales para cubrir el déficit generado por el retraso en los subsidios nacionales al transporte, en un contexto de tensiones entre el gobierno y las empresas. La medida busca evitar el paro de colectivos y mitigar el impacto en los usuarios, en medio de la crisis de financiamiento del sector.

En medio de la creciente tensión entre el gobierno nacional y las empresas de transporte, un conflicto que tiene su epicentro en el conurbano bonaerense pero resuena en todo el país, el intendente de Rosario , Pablo Javkin , ha logrado sortear el paro de colectivos, recurriendo a fondos propios para cubrir el déficit generado por la disminución de subsidios del gobierno central liderado por Toto Caputo.

Esta situación se agrava por la transferencia de responsabilidades financieras que el gobierno nacional delega a las provincias y municipios. Según explicó a LPO el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, la Nación ha estado pagando con un notable retraso los fondos correspondientes a los atributos sociales de la SUBE, que incluyen los boletos diferenciales para sectores vulnerables como jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y empleadas domésticas, representando aproximadamente el 55% del valor del viaje. Este desfasaje temporal y financiero ha generado una crisis en el sistema de transporte local, poniendo en jaque su operatividad y la calidad del servicio para los ciudadanos.\El desfase en los pagos de la Nación se ha hecho particularmente evidente. Hasta el jueves previo a la entrevista, no se había realizado ningún pago correspondiente al año 2026. A esto se suma el incremento en los costos operativos, especialmente el aumento del combustible, que supera el 20%. Chale enfatizó que esta combinación de factores crea un problema significativo para la sostenibilidad del sistema. Afortunadamente, el viernes, la situación experimentó un alivio parcial con la transferencia por parte de la Nación de aproximadamente 1.600 millones de pesos, correspondientes a las partidas de enero. Sin embargo, para entonces, la municipalidad ya había tenido que cubrir el déficit del mes de febrero, que ascendió a unos 1.100 millones de pesos, utilizando fondos propios del municipio. Esta intervención municipal fue crucial para evitar la interrupción del servicio y minimizar el impacto en los usuarios. La incertidumbre persiste en cuanto a las partidas de marzo, lo que añade una capa de complejidad a la gestión del sistema de transporte.\El problema no se limita al retraso en los pagos; la inflación, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por controlarla, erosiona el valor real de los fondos transferidos. Con una inflación mensual que ronda el 3%, y un aumento aún mayor en el precio del combustible debido a factores internacionales, los pagos realizados con demoras de 90 o incluso 120 días generan un deterioro considerable en los ingresos del sistema. Chale advirtió sobre el impacto negativo de esta situación financiera. El caso de Rosario contrasta con la situación en otros distritos, donde la falta de financiamiento nacional ya ha desencadenado conflictos con las empresas de transporte y generado malestar entre los usuarios, especialmente en el conurbano bonaerense. La decisión de Javkin de absorber el déficit se interpreta como un esfuerzo para mantener el servicio en funcionamiento, a pesar de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei, que impactan directamente en las finanzas locales. La preocupación subyacente radica en la sostenibilidad a largo plazo del sistema, especialmente si la regularización del flujo de fondos no se materializa





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