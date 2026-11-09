Rosario Central responde a Newell's tras el festejo fallido y el título de Boca

Rosario Central publicó un video con sus logros recientes y lanzó una indirecta a Newell's por celebrar el título de Boca. El club quedó subcampeón de la tabla anual.

Rosario Central compartió en sus redes sociales un video en el que destaca los logros recientes del club, con el mensaje 'Nos sobran los motivos, otros festejan por nada' como eje de la publicación. La pieza llega después de un festejo fallido en el partido contra Estudiantes de Río Cuarto y de una celebración de los jugadores de Newell's por el gol de Boca que le quitó el título anual al Canalla.

En el video, el club aprovechó para lanzar un dardo a Newell's por la celebración de su plantel tras la consagración de Boca. La publicación fue difundida por la cuenta oficial del club y se convirtió rápidamente en tema de conversación entre hinchas de ambos clubes rosarinos.

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Logros de Rosario Central que destaca su video oficial

Rosario Central clasificó a la Copa Libertadores 2027, torneo que disputará por segundo año consecutivo. Es uno de los puntos principales del repaso que hizo el club en su material audiovisual.

El club también mencionó la inauguración de la tercera bandeja de su estadio y la llegada a 115 mil socios. Además, remarcó su amplia ventaja en los clásicos, donde figura arriba en el historial por 22 partidos.

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Entre los títulos citados aparecen el campeonato de la Liga Profesional 2025 y la Supercopa Internacional 2026. El video buscó mostrar la dimensión institucional del club más allá del resultado de la tabla anual.

Respuesta de Central a la celebración de Newell's

Rosario Central terminó como subcampeón de la tabla anual tras la consagración de Boca, un resultado que el propio club reconoce en su video. La publicación funcionó como respuesta directa a las imágenes de los jugadores de Newell's festejando el gol de Boca.

El episodio se suma a la confusión ocurrida en el partido contra Estudiantes de Río Cuarto, donde hinchas invadieron el campo de juego tras el triunfo. Según lo informado, la situación habría surgido por un error en una transmisión radial que anunció la anulación del gol de Enner Valencia, aunque no hubo una confirmación oficial que lo explique por completo.

Desde el club no se conocen declaraciones adicionales más allá del video. La decisión de publicar el material con la canción que lo acompaña dejó en claro la intención de cerrar la polémica con un tono de desafío hacia la Lepra.

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Próximos pasos del equipo en los playoffs

El equipo dirigido por Jorge Almirón, según la información publicada, finalizó como líder de la Zona B y ya piensa en los playoffs. Su primer compromiso en esa instancia será como local frente a Gimnasia de Mendoza, en los octavos de final.

La prioridad del plantel, de acuerdo con la nota, es dejar atrás el insólito episodio del duelo contra Estudiantes de Río Cuarto y concentrarse en la competencia. La Liga Profesional de Fútbol es el marco en el que se disputarán estas instancias definitorias.