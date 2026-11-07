Rosario Central necesita victoria y apoyo externo para mejorar su posición en la Tabla Anual

El Canalla debe vencer a Estudiantes de Río Cuarto y esperar caídas de Boca Juniors y Argentinos Juniors para mejorar su clasificación en la Tabla Anual del Clausura 2026.

Este sábado 7 de noviembre, el club Rosario Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en un partido con una carga estratégica decisiva para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El duelo se llevará a cabo a las 17.30 horas en el estadio Gigante de Arroyito y podrá ser transmitido en vivo a través de ESPN 2.

La urgencia por sumar puntos en la competencia

El plantel dirigido por Jorge Almirón llega con la necesidad imperativa de asegurar la victoria ante el León del Imperio. La situación posicional del Canalla en la competencia nacional exige un resultado positivo que le permita mantener, o incluso mejorar, su estatus dentro de la tabla general del torneo en disputa.

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La entidad rosarina ocupa actualmente el tercer lugar de la Tabla Anual con 59 puntos. Esta cifra la separa de los líderes del certamen, quienes suman 60 unidades, lo que convierte cada encuentro restante en una oportunidad crítica para consolidar la permanencia en zonas altas de clasificación.

Boca y Argentinos Juniors determinan el escenario competitivo

La clasificación no depende únicamente del rendimiento del Canalla, sino también de los resultados de sus rivales directos. El club Xeneize y el club Atlético Boca Juniors se encuentran igualados con 60 puntos, aunque el club Atlanta, conocido como El Bicho, también tiene esa cantidad y posee una mejor diferencia de goles que el conjunto de la avenida Independencia.

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Para mejorar su posición relativa, Rosario Central necesita que sus competidores directos, específicamente Boca Juniors y Argentinos Juniors, pierdan puntos en sus respectivos compromisos. La entidad rosarina jugará a la par con los partidos Boca Juniors contra Defensa y Justicia, y Argentinos Juniors contra Huracán, encuentros que los hinchas deberán seguir con extrema atención.

El impacto real en la clasificación y las próximas fechas

El resultado de este cotejo influye directamente en la definición de los cruces de los octavos de final y en la lucha por los puestos que garantizan la participación en copas internacionales. Una victoria permitiría al Canalla cerrar la fase regular con ventajas adicionales, mientras que un empate o derrota complicaría seriamente sus objetivos.

Para el conjunto cordobés dirigido por Estudiantes de Río Cuarto, este encuentro representa uno de sus últimos compromisos en la máxima categoría del fútbol argentino en esta temporada. La expectativa en el equipo local se centra en asegurar tres puntos vitales para definir sus posiciones finales y los cruces de octavos del campeonato.