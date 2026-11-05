Ronnie Wood visita Rojo Tango y faena su show en Buenos Aires 2026

El guitarrista Ronnie Wood disfrutó de Rojo Tango en Puerto Madero previa a su presentación del viernes 6 de noviembre. Conoce los detalles de su cena y entrevista.

El reconocido guitarrista de los Rolling Stones Ronnie Wood arribó a Argentina para consolidar su participación en la gira Fearless: Anthology 1965-2025, cuyo gran hito será su presentación en el Arena de Buenos Aires programada para el viernes 6 de noviembre. Esta nueva etapa del ciclo discográfico cuenta con la presencia especial de la artista irlandesa Imelda May como invitada, un detalle que ha generado expectativas significativas en la escena musical local.

Antes de la fecha clave, el artista británico eligió repetir una experiencia cultural profundamente vinculada a su conexión con la ciudad al asistir a Rojo Tango, el emblemático espectáculo del Faena Hotel ubicado en Puerto Madero. Wood visitó este espacio escénico en tres oportunidades durante el año 2016, por lo que su retorno representa un gesto de fidelidad hacia uno de los lugares que considera favoritos en Buenos Aires.

Also read Ronnie Wood sorprende a Mario Pergolini en Otro Día Perdido y confirma gira 2026

Experiencia gastronómica y espectáculo

La estrella del rock compartió la velada con su esposa Sally y los músicos integrantes de su propia banda, quienes pudieron disfrutar tanto de la producción artística argentina como de una cena de lujo diseñada para el evento. La selección culinaria fue meticulosa: inició la comida con langostinos scampi y ceviche, pasó al plato principal compuesto por salmón blanco acompañado de puré de brócoli, y finalizó la velada con una postre de helado de chocolate.

Durante la función, la atención del músico hacia la danza tradicional fue total, siguiendo cada cuadro con rigor y aplaudiando de pie cada número presentado. Uno de los instantes más celebrados de la noche ocurrió cuando una de las bailarinas del elenco se acercó a su mesa para bailarle junto a él, un acto que fue recibido con gran diversión por sus compañeros de mesa.

Advertisement

Interacción con los artistas locales

Al concluir la presentación artística, la actitud de Ronnie Wood evidenció una profunda cercanía con los creadores del espectáculo. El guitarrista subió directamente al escenario para saludar personalmente a cada uno de los artistas en escena, demostrando un respeto y una amabilidad que no pasó desapercibida para la organización del Faena Hotel, quienes destacaron su comportamiento cordial durante toda la velada.

Diego Messano, director comercial del Faena Hotel, expresó orgullo por la decisión del músico de volver a elegir Rojo Tango en las vísperas de su gran show. Messano subrayó que recibir a un ícono de la historia musical global que valora tanto el trabajo local es un orgullo enorme para todo el equipo que compone el equipo creativo y logístico del espectáculo nocturno.

Presencia en Otro día perdido

Paralelamente, Ronnie Wood fue el invitado principal del programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en el canal El Trece, donde desplegó su carisma característico al conversar con el periodista argentino. Durante la entrevista, el guitarrista reveló anécdotas y expresó su satisfacción por estar de regreso, afirmando explícitamente que extrañaba Argentina y que era genial encontrar un público tan entusiasta.

El músico no dudó en arengar a la tribuna y lanzó un mensaje directo felicitando a los televidentes como el mejor público del mundo. El segmento incluyó momentos musicales improvisados destacados, comenzando con una ejecución de armónica sacada de su bolsillo que sorprendió a los presentes en el estudio de grabación.

Advertisement

Jam musical con la banda local

La sesión creativa no se detuvo con la armónica, ya que el artista accedió a tocar la guitarra a pedido de la agente Evelyn Botto. En ese instante, Ronnie Wood se animó a zapar la canción "olé olé olé" junto a Niño Monja, la banda que musicaliza diariamente el programa de Pergolini. Esta improvisación cerró la presentación del músico con una energía contagiosa que reflejó su conexión inmediata con la cultura musical argentina.