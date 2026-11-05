Ronnie Wood sorprende a Mario Pergolini en Otro Día Perdido y confirma gira 2026

El guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, visitó el programa de Mario Pergolini. El músico habló sobre su nuevo álbum, su gira y la conexión con Argentina.

El célebre guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, visitó este miércoles el estudio del programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini. La presentación generó un entusiasmo inmediato en el público presente, quien recibió al músico con gritos y aplausos mientras esperaba su aparición. Wood llegó al set bailando y saludando efusivamente al conductor y a sus colaboradores, Agustín Aristarán y Evelyn Botto, mostrando una sonrisa permanente durante todo el encuentro.

Conexión especial con el público argentino

Ronnie Wood destacó la relación única que mantiene con los seguidores en Argentina, calificándola como fantástica y señalando que extrañaba profundamente la visita al país. El músico expresó su deseo de que no transcurra tanto tiempo hasta su próximo encuentro, motivado por la necesidad de mantener sus dedos activos en la guitarra y su voz en movimiento. Pergolini, al observar la reacción del público, notó una mayor presencia masculina y describió la asistencia como un grupo de fanáticos rockeros con una afinidad especial por la música de la banda británica.

Also read El ruego de Mario Pergolini a Javier Milei en la previa de la visita del papa León XIV: “Ni un tuit”

El artista mencionó que existe un documental en proceso de estreno que explora la llamada locura stone en Argentina, confirmando la fuerte vinculación cultural entre los Stones y los fans locales. Wood aclaró que, aunque las definiciones de rolismo y stonismo pueden diferir, hay una cadencia musical compartida que conecta el rock argentino con el estilo de la banda. Esta conexión se hizo evidente cuando el público coreó un típico homenaje con la frase olé, olé, olé, a lo que el músico respondió cantando junto a ellos sin perder la alegría.

Nuevo álbum y gira de celebraciones por 60 años

Wood anunció su próxima actuación oficial el viernes en el Movistar Arena, tras haber calentado motores recientemente en São Paulo. El evento forma parte de la promoción de su último disco Fearless: Anthology 1965-2025, un álbum doble recopilatorio lanzado a fines de 2025 para celebrar sus seis décadas de trayectoria. El guitarrista explicó que agendó estas fechas hace tiempo y que la gira le permite seleccionar material diverso de su extensa carrera musical.

Advertisement

Para confeccionar los setlist, Wood contó con la suerte de haber tocado con numerosas bandas a lo largo de los años, incluyendo The Byrds, The Jeff Beck Group, The Faces y su trabajo con Rod Stewart. La selección incluye canciones escritas con Mick Jagger, como It's Only Rock and Roll, y piezas colaborativas con Ronnie Lane y Freddie Scott. Además, el álbum cuenta con la participación de vocalistas femeninas destacadas como Shannon O'Hays e Imelda May, quienes interpretan temas clásicos del repertorio del músico.

Improvisación musical y muestras de arte

Durante la entrevista, Ronnie Wood demostró su habilidad tocando la armónica, un talento heredado de su padre, quien siempre llevaba un instrumento en su bolsillo. Aprovechando las guitarras prestadas por la banda residente del programa, el artista improvisó una melodía para acompañar el homenaje del público, mostrando su versatilidad instrumental. Pergolini también aprovechó el momento para comentar sobre su reciente viaje a Londres, donde visitó una exposición dedicada a las pinturas de Wood.

El músico confirmó que está dedicando mucho tiempo a la pintura y reveló que tiene una muestra programada para empezar el mes siguiente en Stuttgart, Alemania. Esta actividad artística complementa su intensa agenda musical, permitiéndole explorar nuevos canales creativos mientras mantiene su presencia en los escenarios internacionales. La combinación de su legado musical con sus intereses artísticos contemporáneos refuerza su estatus como una figura multifacética en la industria del entretenimiento global.