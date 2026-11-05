Ronnie Wood: La rutina diaria y la alimentación de la leyenda de los Rolling Stones

Conoce los hábitos cotidianos, el desayuno abundante y las preferencias alimenticias de Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, durante una reciente entrevista.

El guitarrista Ronnie Wood, figura histórica de los Rolling Stones, ha revelado los detalles de su rutina matutina y sus hábitos alimenticios durante una entrevista concedida al periodista argentino Mario Pergolini en el programa Otro día perdido emitido por la cadena El Trece. A sus 79 años, el músico británico compartió cómo estructura sus mañanas y qué tipo de comida prioriza para mantenerse activo.

Rutina matutina y el desayuno como base

La jornada de Ronnie Wood comienza con un consumo significativo de café temprano en la mañana, seguido de varias tazas más antes de sentarse a comer. Según explicó el artista, este flujo de cafeína es previo al momento principal del día, que él considera fundamental para preparar el resto de las horas. El músico no suele seguir un plan rígido ni planifica cada minuto de su día con antelación, sino que confía en estas costumbres naturales para iniciar la actividad.

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El pilar central de su nutrición diaria es un desayuno contundente que describe como bueno y completo. Entre las opciones favoritas del guitarrista se encuentran los huevos benedictinos, diversos tipos de cereales y jugos verdes. Específicamente, mencionó el uso de una marca estadounidense de granola llamada Purely Elizabeth, la cual suele mezclar con otros alimentos para variar la textura y el sabor de su primera comida del día.

Estrategia alimentaria y saltarse comidas

Wood detalló que, tras consumir este desayuno abundante, tiene la capacidad de pasar varias horas sin volver a ingerir comida sólida. De hecho, afirmó que en numerosas ocasiones decide saltarse el almuerzo completamente. Su criterio es que un desayuno de calidad proporciona la energía suficiente para cubrir el periodo de actividad hasta la siguiente comida principal, evitando así picoteos innecesarios durante el mediodía.

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Esta práctica de reducir la frecuencia de las comidas no implica una falta de cuidado con la nutrición, sino que forma parte de su equilibrio personal. El músico señaló que no siente la necesidad de comer en exceso durante el día, priorizando la calidad calórica y nutricional de la primera ingesta. Este enfoque le permite mantener una sensación de saciedad prolongada y evitar la pesadez asociada a comidas intermedias.

Preferencias por pescado, verduras y carne

Para las comidas posteriores, Ronnie Wood busca un equilibrio entre proteínas animales y vegetales. Aunque aclaró que no es vegetariano, expresó una fuerte preferencia por consumir verduras, dedicando especial atención a incluirlas en la composición de sus platos. La presencia de vegetales es un elemento constante que busca balancear el resto de los alimentos en su plato.

En cuanto a las proteínas, el guitarrista indicó que consume mucho pescado como base habitual. Ocasionalmente, incluye carne roja en su dieta, mencionando específicamente el consumo de bifes y otras carnes. Sin embargo, admitió que no puede ingerir demasiada carne roja por razones de salud o tolerancia, por lo que modera su frecuencia. Esta combinación le permite disfrutar de sabores variados sin saturar su organismo.

Contexto profesional y legado artístico

Ronnie Wood nació en Londres en 1947 y ha estado ligado a la música rock por décadas. Se incorporó a los Rolling Stones en 1975, sumándose a la formación que incluía a Mick Jagger y Keith Richards, con quienes se convirtió en una de las figuras más icónicas del grupo. Antes de unirse a la banda, ya había tenido trayectoria en otros conjuntos notables como Faces.

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Además de su carrera musical, Wood ha desarrollado una faceta destacada como artista plástico y autor de libros sobre música y pintura. Su entrevista con Mario Pergolini no solo repasó aspectos cotidianos, sino que ofreció una visión íntima de cómo mantiene su estilo de vida fuera de los escenarios. Estas revelaciones muestran a un artista que, a pesar de su edad avanzada, conserva una disciplina personal adaptada a sus propias necesidades y preferencias.