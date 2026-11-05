Ronnie Wood en Buenos Aires: Su primer show solista y visita a Canal 13

El guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood prepara su debut solista en Argentina. Anticipó detalles de su repertorio y conversó con Mario Pergolini en Canal 13.

El guitarrista británico Ronnie Wood se encuentra actualmente en Buenos Aires, donde se prepara para llevar a cabo su primera presentación musical como artista solista en la historia de su carrera en territorio argentino. Este evento marcara un hito significativo, ya que representa su quinta visita al país, siendo su última aparición previa en 2016 junto a la legendaria banda The Rolling Stones durante el concierto en el Estadio Único de La Plata.

Detalles del repertorio y colaboraciones musicales

Wood anticipó que su actuación en el Movistar Arena incluirá aproximadamente treinta canciones que abarcan su extensa trayectoria profesional. El setlist oficial contempla clásicos icónicos de sus bandas anteriores, incluyendo The Rolling Stones y Faces, así como cuatro grabaciones inéditas que no han sido publicadas anteriormente. Además, el músico confirmó que interpretará una versión de la canción A Certain Girl en colaboración especial con Chrissie Hynde.

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Visita exclusiva a los estudios de Canal 13

Antes de su esperado show en Buenos Aires, Ronnie Wood realizó una visita inusual a los estudios de Canal 13 para participar del programa conducido por Mario Pergolini. Esta entrevista requirió al menos dos semanas de coordinación logística entre DF Entertainment, productora responsable de su llegada, y el equipo del guitarrista. Se acordó que el músico viajaría directamente desde Brasil hasta las instalaciones del canal para evitar traslados adicionales.

Operativo de seguridad y protocolo estricto

La presencia del artista exigió un operativo de seguridad especialmente diseñado que contó con entre cinco y seis agentes especializados. Estos efectivos, que incluían trabajadores habituales del estudio y personal contratado específicamente para la ocasión, realizaron una inspección exhaustiva de las instalaciones el día anterior. Verificaron todos los accesos, salidas de emergencia, condiciones de iluminación y pasillos por los que circularía el músico para garantizar su integridad física.

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Interacción espontánea sin restricciones artísticas

A pesar de su estatus mundial como leyenda del rock, Ronnie Wood no impuso restricciones sobre los temas abordados ni solicitó modificaciones en el formato televisivo. Tampoco presentó riders exigentes con bebidas o platos excéntricos, limitándose a aceptar algunas masitas y fruta ofrecidas por la producción. Durante su estancia en el backstage, mantuvo una charla distendida en inglés con Mario Pergolini y conoció a Agustín Rada Aristarán y Evelyn Botto antes de salir a escena.

Impacto cultural y próximos pasos programados

La visita generó gran expectación entre los ciento cuarenta fanáticos presentes en el estudio, quienes presenciaron casi una hora de conversación y música. Wood reafirmó su condición de figura icónica de la escena musical global mientras demostraba cercanía y carisma. Tras finalizar la transmisión ordenada bajo el mismo protocolo de seguridad utilizado para su ingreso, el artista se preparará para concentrarse exclusivamente en su debut solista en el Movistar Arena, consolidando este momento como uno de los más esperados de la temporada cultural porteña.