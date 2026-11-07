Ronnie Wood de los Rolling Stones se reunió con Charly García en Buenos Aires

Ronnie Wood presentó suAnthology en Movistar Arena y fue recibido por Charly García. El encuentro incluye un vinilo de Clics Modernos y entrevistas recientes.

El guitarrista Ronnie Wood, miembro histórico de The Rolling Stones, visitó la ciudad de Buenos Aires para desarrollar su carrera como artista solista. Durante su presentación en el Movistar Arena, tuvo un encuentro destacado con una de las figuras más importantes del rock local, Charly García. La artista de setenta y nueve años ha estado activo junto a Keith Richards y Mick Jagger desde el año mil novecientos setenta y cinco.

El encuentro exclusivo en el backstage

La reunión entre ambos músicos ocurrió en el camerino antes del inicio del espectáculo. Wood recibió a García, quien recientemente ha sido objeto de homenajes por sus setenta y cinco años de trayectoria artística. Se intercambiaron saludos, compartieron algunas palabras y posaron para una fotografía que posteriormente circuló ampliamente en las redes sociales. La imagen captura a García en silla de ruedas junto a un Wood sonriente, reflejando un claro respeto mutuo entre las dos leyendas del rock.

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Como detalle simbólico de este vínculo cultural, el músico argentino entregó a Wood un vinilo de su álbum Clics Modernos. Este disco, lanzado en mil novecientos ochenta y tres, es considerado por muchos críticos y fanáticos como uno de los trabajos más importantes de la historia musical. La influencia trasciende el rock en castellano para situarse en la música popular general. Wood salió al escenario poco después de este gesto de admiración artística.

Presencia mediática y actividad en Buenos Aires

Antes de su show principal, Wood participó en actividades de vida social que incluían una entrevista en el programa de televisión conducido por Mario Pergolini. El conductor expresó que durante la grabación el músico británico tendía a dar respuestas largas que a veces se perdían. Sin embargo, aclaró que ese material extenso no se emitió en la transmisión final. En dicha sesión, cada uno de los participantes contó con su propio traductor para facilitar la comunicación.

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Además de los compromisos mediáticos, el guitarrista inglés asistió a un espectáculo de tango en Puerto Madero. El Faena Hotel reportó que Wood observó cada cuadro del show con gran atención. Aplaudió de pie cada número y se convirtió en parte de uno de los momentos más celebrados de la velada. Una bailarina del elenco se acercó a su mesa para bailar junto a él, generando diversión entre sus compañeros y su esposa, quienes también estuvieron presentes en el evento.

Antecedentes históricos y próximos pasos

Esta visita solista de Wood llega décadas después de que otro de los Stones hiciera una gira individual. Keith Richards fue el primer integrante de la banda en presentarse como solista en el país, durante el año mil novecientos noventa y dos. Esta actuación precedió a las presentaciones grupales de mil novecientos noventa y cinco, que marcaron la primera gran visita de los Rolling Stones a Argentina. Esos conciertos históricos ocurrieron con la formación original que incluía al baterista Charlie Watts, quien falleció en el año dos mil veintiuno.

La actuación de Wood en el Movistar Arena representa una oportunidad única para los fanáticos locales de ver a un músico de su estatura en formato solista. El evento forma parte de su gira Fearless: Anthology mil novecientos sesenta y cinco a dos mil veinticinco. La presencia de Charly García en el backstage añade una capa adicional de relevancia histórica a la noche, conectando generaciones del rock en español con la leyenda del rock británico.