Ronnie Wood cierra ciclo en Argentina: el recital que reescribió la historia de los Rolling Stones

Ronnie Wood cerró su etapa en Argentina con un espectáculo vibrante en el Movistar Arena, reinterpretando clásicos de los Rolling Stones y los Faces con un elenco estelar de músicos invitados y una banda sonora impecable.

El guitarrista británico Ronnie Wood, figura clave de los Rolling Stones desde hace décadas, protagonizó uno de los momentos más significativos de su trayectoria artística en suelo argentino al cerrar una etapa histórica con un espectáculo de alta calidad en el Movistar Arena. Este concierto no solo funcionó como un cierre simbólico, sino como una celebración de la música rock que reunió a miles de seguidores en un ambiente de euforia compartida. La presentación destacó por su capacidad para fusionar el legado del grupo inglés con los trabajos en solitario y su participación en la agrupación The Faces, ofreciendo una narrativa musical coherente y emotiva.

La herencia histórica de los Stones en Argentina

La relación entre los Rolling Stones y el público argentino tiene raíces profundas que comenzaron mucho antes de la llegada de Ron Wood a los escenarios locales. El primer miembro del grupo en pisar la Argentina fue Mick Taylor, quien actuó como telonero de Eric Clapton el 5 de octubre de 1990 en el Estadio River Plate. Aunque su participación se limitó a una única canción, "You gotta move", esa actuación marcó el inicio de una conexión cultural que crecería exponencialmente en los años siguientes.

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La presencia definitiva del grupo se consolidó el 7 de noviembre de 1992, cuando Keith Richards ofreció un recital magistral en la cancha de Vélez Sarsfield, interpretando temas emblemáticos como "Time is on my side". La intensidad de esa primera experiencia provocó que, al año siguiente, Taylor regresara para actuar con Los Ratones Paranoicos, y finalmente, el 9 de febrero de 1995, los Rolling Stones se presentaran por primera vez en el Monumental de Nuñez. Fueron un total de quince funciones a lo largo de cuatro visitas oficiales, lo que cementó un vínculo de amor eterno entre la banda y su audiencia local.

La experiencia musical del espectáculo en el Movistar Arena

La llegada de Ronnie Wood al escenario del Movistar Arena fue recibida con un rugido unánime, iniciando la noche con la energía desbordante de "It's only rock and roll". Esta pieza, conceptualizada hace más de cincuenta años por la dupla Jagger/Richards, sirvió como un himno de bienvenida que encendió la pasión del público. Wood, vestido con una campera verde con detalles dorados, camisa turquesa y jeans oscuros, condujo al público a través de una selección de temas que abarcaban desde el rocksteady hasta el funk caribeño, demostrando su versatilidad compositiva y su dominio instrumental.

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El repertorio incluyó joyas como "Take it easy", una grabación reciente incluida en su antología Fearless: Anthology 1965 - 2025, y "Am I grooving you", tema popularizado originalmente por Freddie Scott. Una de las decisiones más acertadas del setlist fue la inclusión de "Hey Negrita", canción que los Stones habían interpretado en muy pocas ocasiones en vivo, específicamente durante su gira europea de 1976. Esta selección permitió a Wood rendir homenaje a su pasado con los Faces mientras ofrecía una experiencia nueva y fresca a la audiencia argentina.

Colaboraciones destacadas y el talento de la banda de apoyo

El espectáculo se enriqueció notablemente con la participación de artistas invitados de primer nivel, como la cantautora irlandesa Imelda May, quien se unió a Wood para interpretar "Remember (Walking in the sand)". Su interpretación añadió una capa de sensualidad única a la balada, mientras que en "You're so fine" demostraron una química vocal impecable. Además, Wood desplegó su habilidad con la armónica durante "Baby what you want me to do", un clásico de Jimmy Reed, antes de preparar el terreno para la gran balada soul "River Deep, Mountain High".

La intérprete Chanel Haynes, quien también personificó a Tina Turner en una exitosa producción teatral, aportó la intensidad y el magnetismo necesarios para interpretar "River Deep, Mountain High", rivalizando con la versión original de la legendaria Reina del Rock and Roll. Para sostener esta sofisticada producción, Wood contó con la formidable The AMMO Band, integrada por el bajista Willie Weeks, el baterista Andy Newmark, el guitarrista Johnny Lee Schell y el tecladista Andy Wallace. Juntos, crearon un entramado sonoro robusto que permitió a Wood ejecutar sus fraseos con la guitarra slide de manera intuitiva, fluida y visceral.

El legado musical y el cierre de una era

Uno de los momentos más memorables de la noche ocurrió durante la presentación de "Show me", tema central de su álbum Slide on this. Al inicio, Wood insinuó los primeros segundos del icónico riff de "(I can't get no) Satisfaction", provocando que miles de celulares grabaran la escena y que todo el estadio cantara la melodía. Esta referencia cultural no solo honró a sus compañeros de banda, sino que también demostró cómo la música trasciende generaciones y fronteras.

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El cierre del concierto, con temas como "Country Honk" y "Ooh La La", consolidó la noche como un hito en la historia del rock en Argentina. La relectura country de "Honky Tonk Women" permitió que el público hiciera suyo el estribillo, mientras que la melancólica interpretación de "Ooh La La" sirvió como un recordatorio de la profunda conexión emocional que existe entre los músicos y sus seguidores. Tras confirmar que el público argentino es el mejor del mundo, Wood dejó un legado de excelencia artística que reafirma la vigencia y la pasión por el rock and roll.