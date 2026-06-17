Ronaldo persigue un nuevo récord mientras Portugal se enfrenta al Congo en su regreso al torneo africano

Portugal y la República Democrática del Congo se medirán en la fase de grupos, con Cristiano Ronaldo intentando romper su propio récord de goles y el Congo buscando superar la fase de grupos por primera vez tras 50 años.

Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la escena futbolística mundial con la ilusión de batir un nuevo récord antes de que Portugal se enfrente a la selección de la República Democrática del Congo en el próximo encuentro de la fase de grupos del torneo, el primero de África en regresar tras medio siglo de ausencia.

La cita, programada para el sábado por la tarde, representa mucho más que un simple partido de clasificación: es una oportunidad para que el astro portugués, que ya ha marcado en cinco Mundiales diferentes, intente superar el registro de goles en una sola edición, un objetivo que ha encendido la imaginación de aficionados y analistas por igual. Además, el duelo revive la historia deportiva entre ambos continentes, pues la República Democrática del Congo vuelve a los escenarios internacionales después de cincuenta años sin participar en una competición de esta magnitud, con la esperanza de escribir una página inédita en su historial futbolístico.

El encuentro comenzará con una explosiva apertura en los primeros minutos. Joao Neves, delantero de Braga, adelantó a Portugal al conseguir un gol de cabeza dentro del área a los cinco minutos del primer tiempo, una jugada que dejó al público boquiabierto y que puso los ánimos del equipo luso en lo más alto.

Sin embargo, la respuesta del Congo no se hizo esperar. En la última jugada del primer tiempo, Yoane Wissa, la pieza clave del ataque congoleño, empató el marcador con un disparo bien colocado que obligó a la defensa portuguesa a replantearse su estrategia.

El empate generó una tensa segunda mitad en la que ambos equipos buscaron la victoria, mientras la mirada del mundo se mantenía fija en Ronaldo, cuyo desempeño se vuelve crucial tanto para la ambición de su selección como para su propio legado personal. Más allá de la contienda en el campo, el partido simboliza la creciente relevancia del fútbol africano en el escenario global.

La República Democrática del Congo llega al torneo con la firme intención de superar la fase de grupos por primera vez, un objetivo que, de lograrse, marcaría un hito histórico para el país y serviría de inspiración a otras naciones del continente. Por su parte, Portugal, apoyado por la jerarquía de su plantel y la experiencia de su capitán, confía en que su liderazgo y calidad técnica le permitan consolidar su candidatura al título, el único que aún falta en su palmarés.

Los aficionados esperarán ansiosos el desarrollo del juego, la posibilidad de que Ronaldo logre un nuevo récord personal y la fracción de historia que ambos equipos podrían crear en este vibrante enfrentamiento





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