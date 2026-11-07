Ronaldo Martínez excluido del planteo de Albirroja pese a su goleada en Vélez

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez anotó nueve goles en ocho partidos por Vélez pero fue ignorado por Gustavo Alfaro para la Selección. Analizamos las razones y el impacto en su futuro.

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez se encuentra en una encrucijada profesional y deportiva clave. A pesar de registrar un rendimiento ofensivo excepcional con su club, fue completamente ignorado por la directiva técnica de su selección nacional. Esta exclusión genera dudas sobre su continuidad en el conjunto albirrojo y su estatus en el fútbol internacional.

La situación se intensifica dado que Martínez está a solo un gol de distancia de una cláusula financiera decisiva en su préstamo. Su contrato con el Club Atlético Vélez Sarsfield, conocido como el Fortín, stipula que una vez alcance los diez tantos, el equipo de Liniers deberá formalizar la compra definitiva. Este detalle convierte su no convocatoria en un riesgo económico y deportivo de magnitudes considerables.

Also read Agresión de Estigarribia a Silvero y la decisión del VAR en Unión vs. Vélez

Rendimiento destacado en el Fortín

La estadística deportiva de Martínez respalda plenamente su relevancia en la escena actual. Desde su transferencia desde Talleres a Vélez, el atacante ha demostrado una eficiencia letal frente a la meta rival. Ha convertido nueve tantos en apenas ocho partidos disputados, un ratio que supera ampliamente el promedio del fútbol profesional de alto nivel. Estos goles no fueron acumulativos, sino que aparecieron en diferentes competiciones, evidenciando consistencia.

El paraguayo ha marcado en el marco de la Liga Profesional de Fútbol y otras instancias competitivas. Su presencia en la delantera ha sido fundamental para la estructura ofensiva del equipo argentino. La prensa especializada y los hinchas de Vélez reconocen que su presente es muy destacado, aportando tanto goles como movilidad táctica. Este rendimiento sostenido ha elevado las expectativas sobre su capacidad de influencia en el tablero de juego.

Advertisement

Decisión controversial de Gustavo Alfaro

A pesar de los números contundentes, el seleccionador Gustavo Alfaro optó por no convocar a Martínez para los partidos amistosos de la Albirroja. Esta decisión ha llamado la atención tanto de los hinchas del fútbol argentino, quienes siguen de cerca el rendimiento del delantero, como de la afición paraguaya. La exclusión resulta especialmente notable dado el momento cumbre en su carrera deportiva.

Las redes sociales se han llenado de cuestionamientos hacia la medida tomada por la dirección técnica. Muchos usuarios expresan su incredulidad ante la ausencia del goleador en la lista de convocados. La discrepancia entre el rendimiento en clubes y la oportunidad internacional ha generado un debate activo sobre la metodología de selección. Los seguidores argumentan que ignorar a un jugador en tal racha goleadora es un error estratégico mayor.

Clausula de compra y repescas contractuales

El elemento financiero determina la urgencia de su situación actual. Ronaldo Martínez se encuentra bajo un acuerdo de préstamo con el Club Atlético Vélez Sarsfield que rige hasta finales de 2027. Sin embargo, el contrato incluye mecanismos de revisión periódica que favorecen al club comprador. Existen dos repescas posibles desde Córdoba, programadas para diciembre y junio respectivamente.

Si Martínez anota el décimo gol, la obligación de compra se activa automáticamente. Esta cláusula es el motor detrás de su necesidad de mantener la forma física y mental. No ser tenido en cuenta por su selección podría alterar su confianza o ritmo competitivo, elementos vitales para alcanzar la marca necesaria. El equipo de Liniers espera que el jugador cumpla su parte para asegurar la inversión económica a largo plazo.

Advertisement

Reacciones y futuro inmediato

Las declaraciones de Martínez revelan su mentalidad competitiva ante la crítica. El delantero afirmó sentirse siempre como el mejor, una declaración de confianza extrema en sus capacidades. Esta actitud sugiere que no dejará que las decisiones ajenas disminuyan su intensidad en el terreno de juego. Su enfoque permanece en demostrar su valor a través de la acción directa y los resultados.

El futuro de Martínez depende de dos frentes: la continuidad goleadora en Argentina y su relación con la selección paraguaya. Si logra anotar antes de las próximas fechas, Vélez se verá obligado a adquirirlo. Simultáneamente, deberá gestionar la presión mediática y la falta de minutos con la Albirroja. El próximo periodo de actividad deportiva definirá si esta controversia afecta o impulsa su trayectoria profesional.

La comunidad futbolística espera que la Dirección de Deportes de Paraguay revele los criterios detrás de la lista de no convocados. Hasta que no haya transparencia en esta decisión, el interrogante sobre el talento de Martínez persistirá. Su desempeño en los próximos encuentros del Fortín será el único termómetro real para evaluar su estatus. La presión está puesta en el delantero para que el gol hable por sí mismo.