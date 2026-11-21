El delantero argentino logró el empate 1-1 contra Belgrano, cumpliendo la cláusula de compra vinculada al 70% de su ficha por 2,5 millones de dólares.

El delantero Ronaldo Martínez ha asegurado su permanencia en Vélez Sarsfield gracias a su gol que empató el partido 1-1 contra Belgrano en los octavos de final del Torneo Clausura. Este gol fue el detonante clave que obligó a los directivos del club de Liniers a activar la cláusula de compra por el 70% de su ficha, valorada en aproximadamente dos millones y medio de dólares. La continuidad del jugador en el Fortín estaba directamente vinculada a este objetivo específico durante la instancia eliminatoria.

Mecanismo de permanencia y cláusula de compra

La llegada de Martínez al club de Liniers se concretó mediante un acuerdo de préstamo firmado desde Talleres, vigente hasta finales de 2027. Sin embargo, el contrato incluía una condición suspensiva que exigía la ejecución de la opción de compra en caso de que el delantero alcanzara cierto hito goleador durante la competencia. Al marcar el gol del empate, el jugador cumplió con este requisito, cerrando así el aspecto financiero y legal de su estancia en el equipo.

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Este acuerdo representa una inversión significativa para la entidad, considerando que la cláusula asciende a la cifra mencionada para la participación económica correspondiente. El logro de Martínez no solo garantiza su futuro inmediato, sino que también valida la estrategia deportiva adoptada por la dirigencia para fortalecer el ataque del equipo en las competencias oficiales de este año.

Protagonismo deportivo y registro goleador

La jugada decisiva se produjo a los 13 minutos del segundo tiempo en el estadio Amalfitani. Tras recibir un preciso pase de Diego Valdéz, Martínez realizó una mediavuelta magistral que le permitió desmarcarse y clavar el balón en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Thiago Cardozo. Este tanto marcó su décimo gol con la camiseta del Fortín, consolidando su rol como referente ofensivo.

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El rendimiento de Martínez durante el torneo ha sido sobresaliente, sumando tantos frente a rivales de diversa categoría. Su palmarés goleador incluye marcaciones ante Estudiantes, Newell's, Central Córdoba, donde anotó un triplete, y dobletes ante Tigre y Platense. Esta racha de productividad ha sido fundamental para mantener al equipo competitivo en la fase eliminatoria del certamen.

Contexto del seleccionador y declaraciones

A pesar de su excelente momento en el club, Martínez no fue citado por el seleccionador Gustavo Alfaro para la última ventana FIFA de noviembre. En esa fecha, la selección argentina venció a Japón por 2-1 y a Singapur por 4-1, pero el delantero del Fortín no formó parte de la lista de convocados. Esta ausencia contrasta con su vital importancia dentro del esquema táctico de Vélez en este momento de la temporada.

Ante esta situación, el jugador expresó su satisfacción con su rendimiento actual y su adaptación al equipo. Martínez declaró que está viviendo el mejor momento de su carrera, destacando la alegría de estar en un nivel donde nunca antes había competido. Sus palabras reflejan una confianza plena en su estado de forma y en su integración con el cuerpo técnico y sus compañeros de plantel.

Consecuencias para el equipo y próximos pasos

Con este resultado, el destino de Vélez en el Torneo Clausura sigue pendiente de definición en el próximo encuentro, pero el futuro de su delantero estrella ya está resuelto. La activación de la cláusula de compra elimina cualquier incertidumbre sobre la renovación del contrato, permitiendo al club enfocarse en el resto de la campaña sin distracciones administrativas. El equipo ahora debe concentrarse en alcanzar la final del torneo para cerrar el año con éxito deportivo.