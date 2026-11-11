Ronald Araújo promete explotar la ausencia de Messi ante Argentina

El defensa del Liverpool Ronald Araújo asegura que Uruguay aprovechará el retiro de Lionel Messi para sumar puntos en el amistoso contra Argentina en La Bombonera.

El defensor uruguayo Ronald Araújo, actual jugador del Liverpool inglés, intensificó las tensiones previas al encuentro amistoso programado entre Argentina y Uruguay. El zaguero declaró abiertamente que su selección buscará sacar provecho de la nueva dinámica planteada por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina. Araújo calificó esta situación como una oportunidad clave para los celestes en lo que se perfila como un duelo de alta intensidad.

Aprovechamiento táctico sin Messi

Ronald Araújo reconoció con claridad que Argentina perdió a su mejor jugador del mundo, una afirmación que utilizó para justificar la estrategia ofensiva de su equipo. El futbolista expresó textualmente que ellos intentarán capitalizar esa ausencia, aunque matizó su comentario reconociendo el enorme potencial restante del rival. Señaló que Argentina cuenta con grandes jugadores y jóvenes de mucha calidad, definiéndolos como una gran potencia futbolística que no debe subestimarse bajo ninguna circunstancia.

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Intercambios previos con Mac Allister

Antes de las declaraciones públicas, Araújo confirmó que ya mantuvo algunos intercambios verbales con Alexis Mac Allister, compañero suyo en el Liverpool. Estos comentarios cruzados ocurrieron en el contexto de preparar el partido que se disputará en la cancha de Boca Juniors. Araújo reveló con tono competitivo que a la picaron un poquito, haciendo referencia a la tensión psicológica previa al choque. Este intercambio entre compañeros de club añade una capa adicional de interés personal al enfrentamiento internacional entre ambas selecciones sudamericanas.

Dificultad inherente y evolución

Tras su llegada esta temporada al Liverpool tras un largo y exitoso paso por el Barcelona, Araújo anticipó la dificultad estructural del encuentro. Reiteró que todos los partidos contra Argentina son inherentemente difíciles, independientemente de las bajas individuales. Sin embargo, remarcó la intención firme de su equipo de demostrar su propio fútbol y seguir creciendo como selección nacional. Esta postura busca equilibrar la confianza en sus capacidades técnicas con el respeto debido a la historia competitiva del rival.

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Recuerdos de Valverde en La Bombonera

Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid, recordó el último antecedente entre ambos seleccionados en La Bombonera, donde Uruguay se impuso por dos goles contra cero. Valverde atribuyó ese triunfo a la excelente energía presente en el partido y en los compañeros, describiéndolo como una noche inolvidable para todos los involucrados. El jugador expresó su deseo de poder volver a repetir esa sensación de victoria y unidad en el campo de juego durante el próximo enfrentamiento.

Estado físico y disponibilidad

A pesar de sus palabras motivadoras, la presencia de Federico Valverde en el terreno de juego todavía no está del todo asegurada. El mediocampista enfrenta una molestia física que podría limitar su participación inmediata. Esta incertidumbre sobre la alineación completa del equipo uruguayo contrasta con la seguridad declarada por Araújo sobre la disposición táctica del grupo. Los entrenadores deberán evaluar el estado físico de sus jugadores clave antes de confirmar la lista definitiva para el duelo frente a Argentina.