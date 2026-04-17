Rompeportones: El Legado Pícaro de un Ícono de los 90 y el Regreso de sus Vedettes al Foco Mediático

Revivimos el impacto de Rompeportones, el exitoso programa de humor picaresco de finales de los 90, y exploramos las trayectorias de sus vedettes, incluyendo el sorprendente regreso de Yanina Zilli a la televisión en un reality show y las vivencias de María Eugenia Ritó.

En la vibrante escena televisiva de finales de los 90, un programa llamado Rompeportones irrumpió con fuerza en 1998, cautivando a la audiencia argentina a través de Canal 13. Este show se caracterizó por un humor picaresco , directo y a menudo atrevido, un estilo que hoy en día probablemente generaría controversia y sería considerado políticamente incorrecto.

La propuesta de Rompeportones revivió una tradición de comedia que había marcado hitos anteriores con programas como No Toca Botón, Operación Ja Ja y Las Gatitas y los Ratones de Porcel, ciclos que habían dejado una huella imborrable en la memoria colectiva.

El éxito del programa se cimentó en las carismáticas actuaciones de Emilio Disi y Miguel del Sel, quienes lideraron un elenco dinámico en la presentación de sketches cortos y ágiles. El humor se desplegaba a través de chistes de doble sentido, situaciones pícaras y la presencia de vedettes que exhibían una notable falta de vestimenta, un elemento distintivo de la época.

Rompeportones se erigió como el último gran exponente del humor picaresco tradicional en horario de máxima audiencia.

A pesar de su corta duración de una sola temporada en Canal 13, su impacto fue significativo. Al año siguiente, el formato migró a Azul Televisión (actualmente elnueve) bajo el nombre de Petardos, manteniendo una estructura y un elenco muy similares.

En aquel entonces, los debates sobre la cosificación de la mujer o la representación de personajes estereotipados apenas existían en la conversación pública.

La evolución de la sociedad y la creciente conciencia sobre la igualdad de género han transformado el panorama del humor, pero los ciclos como Rompeportones perduran en la memoria colectiva de los argentinos, al igual que las figuras que participaron en ellos.

Los sketches más recordados incluían títulos como El Hospital, La Comisaría, Teleteatro Breve (malo pero cortito), El Novio de la Nena, Tenés Razón y El Levante.

Un segmento particularmente destacado era el noticiero ficticio Actualidad Caliente, conducido por el carismático Pipo Cipolatti. La creación general del programa recayó en Hugo Sofovich, un nombre sinónimo de humor televisivo en Argentina.

Además de Disi y Del Sel, el elenco se enriqueció con las presencias de Jorge Martínez, Fabián Gianola, Ana Acosta y un grupo de vedettes que encarnaban el glamour y la sensualidad de la época, tales como Yanina Zilli, Paula Volpe, María Eugenia Ritó, Dana Fleyser, Alejandra Pradón y Sabrina Olmedo, entre otras.

Muchas de estas figuras, que en su momento fueron consideradas auténticas “bombas sexy” y brillaron en escenarios teatrales y televisivos, se alejaron del medio con el tiempo, especialmente al formar familias.

Un ejemplo notable es el de Yanina Zilli, quien tras un largo periodo de retiro del ojo público, reapareció para participar en Gran Hermano Generación Dorada.

Zilli, recordada por su deslumbrante figura y sus romances mediáticos, confesó en una entrevista a LA NACION que su verdadera aspiración era ser actriz y que la industria la encasilló en papeles de vedette debido a su físico. A pesar de ello, asegura haber disfrutado intensamente cada etapa de su vida, incluyendo la maternidad tardía y darse todos los gustos. Sus inicios en la actuación fueron modestos, comenzando con pequeños papeles en programas como Brigada Cola y La Familia Benvenuto. Para subsistir, participó en bikini-open en discotecas junto a otras figuras.

Posteriormente, tuvo la oportunidad de incursionar en Canal 9, donde inicialmente dudó en aceptar roles que requerían vestimenta escasa, pero la presión del medio y la oportunidad de darse a conocer la llevaron a hacerlo. A pesar de su deseo de ser actriz, su carrera se vio marcada por roles de vedette. Con el tiempo, decidió alejarse de la televisión, citando cansancio de su situación personal y falta de felicidad.

Su regreso al ámbito mediático se produce ahora con su participación en Gran Hermano, marcando un nuevo capítulo en su vida.

Otra figura que experimentó un alejamiento del medio fue María Eugenia Ritó.

Ritó, quien también deslumbró en la escena de fines de los 90, trabajó con los cómicos más prestigiosos y tuvo una destacada carrera teatral y televisiva. Sin embargo, su vida dio un giro drástico tras una polémica separación hace más de una década, enfrentando problemas personales y cayendo en un estado depresivo. Su última incursión televisiva fue en Bailando por un Sueño en 2014, y en teatro participó en Tu Cola Me Suena en Mar del Plata.

La separación marcó un punto de inflexión en su vida, describiendo la experiencia como una muerte y un renacimiento. Ritó compartió que Marcelo Olmedo, hijo del humorista, fue fundamental para abrirle las puertas al mundo del espectáculo. Comenzó trabajando como secretaria en un estudio de grabación y su anhelo de ser artista la llevó a conocer a Hugo Sofovich y Emilio Disi.

Aunque inicialmente no poseía las habilidades, se formó posteriormente para cumplir con las expectativas. Su participación en Rompeportones en 1999 se produjo en un momento personal difícil, poco después del fallecimiento de su madre.

Ambas vedettes, representativas de una era del humor televisivo argentino, han tenido trayectorias diversas y complejas, reflejando los cambios sociales y las experiencias personales que las han llevado por caminos diferentes, aunque hoy una de ellas vuelve a estar en el centro de la atención mediática





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rompeportones Humor Picaresco Vedettes Yanina Zilli María Eugenia Ritó

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flow anunció el regreso de 'Viudas negras: p*tas y chorras': cuándo esLuego del éxito de la primera temporada, Flow y TNT confirmaron el regreso de la serie de Malena Pichot y Pilar Gamboa. Los detalles.

Read more »

Del gol al blooper increíble y el cruce picante con un hincha: así fue el regreso de Neymar a un torneo ConmebolEl brasileño volvió al ruedo internacional en Sudamérica con una noche que tuvo de todo. Jerarquía, errores insólitos y tensión con la tribuna tras el 1-1 con Recoleta.

Read more »

Ariana Grande se une a Ben Stiller y Robert De Niro en el regreso de una legendaria saga de comediaParamount Pictures anuncia la llegada de 'La nueva Focker', la continuación de la aclamada serie, con Ariana Grande en un papel estelar. La película invertirá las dinámicas clásicas, presentando a un personaje femenino con un pasado sorprendente enfrentándose a las complejidades familiares.

Read more »

Messi Amplía su Legado: De Estrella a Propietario de ClubesLionel Messi trasciende su rol de jugador para asumir un nuevo protagonismo como propietario de clubes de fútbol, consolidando sus ambiciones empresariales y su compromiso con el desarrollo del deporte desde la base.

Read more »

Franco Mastantuono en la cuerda floja: Real Madrid prioriza el regreso de Nico PazEl Real Madrid evalúa ceder a préstamo al joven Franco Mastantuono ante la inminente llegada de Nico Paz y la presencia de otras promesas. La directiva planea una reestructuración total para la próxima temporada con varias bajas posibles.

Read more »

Federico D’Elía, pesimista sobre el regreso de Los Simuladores: "Pasó la vida misma"El actor Federico D’Elía se mostró desilusionado sobre las posibilidades de una continuación de la icónica serie argentina Los Simuladores, debido a problemas de financiación y la complejidad de reunir al elenco.

Read more »