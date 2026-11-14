Romina Balverdi obtiene prisión domiciliaria tras la muerte de su expareja Roberto Barraza en Salta

La justicia en Salta decretó prisión domiciliaria para Romina Balverdi, acusada de la muerte de Roberto Barraza. Su defensa alega defensa personal ante dos décadas de violencia de género.

La jueza de Tartagal ordenó la prisión domiciliaria para Romina Balverdi, de 39 años, quien permanecía detenida desde el pasado lunes 9 de noviembre tras el fallecimiento de su expareja, Roberto Mario Barraza, de 58 años. Esta resolución jurídica finaliza una intensa campaña de movilización social y familiar que buscaba modificar la medida cautelar, la cual había sido mantenida durante varios días tras el fatal desenlace ocurrido en la ciudad jujeña de Tartagal.

Mecanismo de liberación y protestas familiares

La decisión judicial se materializó tras la intervención directa de miembros de la familia y organizaciones de derechos de las mujeres, quienes exigieron la libertad inmediata de la imputada. El momento crítico ocurrió la mañana del viernes cuando Vanesa, hermana de Romina Balverdi, se encadenó a las rejas de la Ciudad Judicial de Tartagal para presionar a las autoridades. Este acto de desobediencia civil concluyó con la autorización para que la mujer continúe su proceso en su domicilio.

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Rambert Ríos, abogado defensor de la acusada, confirmó oficialmente la medida a través de sus canales. Declaró públicamente que, después de una larga lucha contra el sistema, se había logrado la residencia obligada para su clienta. El letrado señaló que esta resolución no implica el cierre de la causa penal, sino únicamente un cambio en la privación de libertad mientras continúa la investigación.

Denuncias de abuso sistemático y negligencia judicial

La defensa legal ha presentado argumentos contundentes basados en dos décadas de violencia ejercida por Roberto Mario Barraza. Rambert Ríos afirmó que su clienta actuó en legítima defensa durante el enfrentamiento del 9 de noviembre, describiendo una historia de maltratos físicos y psicológicos prolongados. El abogado detalló que Barraza sometía a Balverdi a humillaciones severas, incluyendo ataduras, desnudez forzada y golpes delante de sus cuatro hijos.

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El jurista criticó severamente la inacción de la justicia previa, indicando que lasdenuncias realizadas durante 18 años fueron ignoradas. Señaló específicamente a la fiscal Lorena Martínez, la jueza Elba Susana Menéndez y la defensora oficial Andrea Valeria Magadán por no responder a los pedidos de protección. Ríos anunció su intención de solicitar un juicio político contra estos funcionarios por considerar que su negligencia causó daños irreparables.

Contexto del fatal enfrentamiento en Sachapera

Los hechos que derivaron en la muerte de Roberto Barraza ocurrieron en la localidad de Sachapera el lunes 9 de noviembre. Según el relato de la familia, el hombre acudió a buscar a Romina Balverdi a su domicilio y luego a la casa de un familiar. Ella intentó huir y se trasladó a otra vivienda, pero Barraza la persiguió hasta ese lugar, lo que provocó el choque fatal.

En el lugar del incidente, se registró una puñalada en el pecho de Barraza. Vanesa, la hermana de Balverdi, llegó minutos después y encontró a su hermana en estado de shock con el arma blanca en la mano. Romina advirtió a su familiar que no se acercara, asegurando que el agresor intentaría detenerla nuevamente para terminar con sus vidas. A pesar de las maniobras de reanimación, Roberto Mario Barraza falleció.

Impacto social y antecedentes jurisprudenciales en Salta

La situación de Romina Balverdi ha generado un debate nacional sobre la respuesta institucional ante la violencia de género. Los cuatro hijos de la pareja, actualmente de 18, 15, 13 y 10 años, han sido testigos directos de estos eventos. Dos de los menores presentan autismo y otro tiene retraso madurativo y TDAH, lo que requiere asistencia constante y agrava el trauma psicológico registrado por las grabaciones de los episodios violentos.

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Este caso se enmarca en un contexto donde la justicia de Salta ha comenzado a aplicar perspectiva de género en resoluciones similares. En octubre de 2024, la jueza Claudia Puertas sobreseyó a Fabiana Villalva por la muerte de su pareja, José Manuel Álvaro Cáceres, tras demostrar un historial de violencia. El fiscal Gabriel González adherió al pedido de la defensa, estableciendo un precedente relevante para la defensa de mujeres que han sobrevivido a relaciones tóxicas prolongadas.