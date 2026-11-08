Romero Paredes levanta primer título con Boca y cierra ciclo emocional

El capitán de Boca Juniors logró su primer trofeo desde su regreso en julio, consolidando una historia de amor con el club y marcando un hito en la temporada 2025.

El capitán de Boca Juniors, Román Romero Paredes, levantó el primer título oficial desde su regreso al club en julio del año pasado. Este logro se consolidó el sábado en una noche épica ante Defensa y Justicia, cerrando un capítulo emotivo de una historia de amor que tiene sus raíces hace tres décadas.

Origen del vínculo con el Xeneize

La conexión de Paredes con la entidad azul y oro comenzó en las canchas de baby fútbol de San Justo, donde un niño soñaba con jugar en Primera División. A principios del 2014, partió hacia Europa con apenas 19 años, pero mantuvo siempre claro que en algún momento regresaría a La Bombonera. Durante su estancia en el exterior, se tatuó el nombre del estadio en el pecho y, en cada entrevista, expresó su deseo incondicional de volver.

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Trayectoria y rol en la selección

Su evolución técnica fue notable, pasando de enganche a volante central y perfeccionando aspectos de su juego que no se habían visto anteriormente. Desde el primer momento, se estableció como una pieza clave del ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. Formó parte de los cuatro títulos que ganó la Albiceleste, consolidando su estatura internacional.

Dificultades y redención del club

El primer semestre del 2025 estuvo plagado de dificultades para Boca Juniors, quien venía de quedar eliminado del Mundial de Clubes sin ganar un partido. El equipo había empatado 1 a 1 contra el Auckland City, un equipo amateur de Nueva Zelanda, y sufrió la racha más larga sin ganar de la historia del club. El golpe más duro fue una inesperada eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores ante Universidad Católica en La Bombonera.

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Consagración y próximos desafíos

La situación cambió el 20 de octubre, día en el que el gol de Paredes selló el triunfo de Boca ante Vasco da Gama. Posteriormente, se logró otra victoria en un Superclásico, incluido un gol en el Monumental, y finalmente el título frente a Defensa y Justicia. Este trofeo es el más valioso para él con la camiseta azul y oro, considerando el rol secundario que había tenido en los dos anteriores.

Impacto en la temporada actual

La retroalimentación entre los referentes del vestuario, sumada a un grupo alineado con objetivos claros, trajo como consecuencia la consagración de este sábado. El Xeneize obtuvo el primero de los cinco títulos que podría levantar de aquí a fin de año. Este éxito sirvió para dejar atrás una racha de tres años y ocho meses sin salir campeón, marcando un punto de inflexión en el ciclo deportivo del club bajo la visión de su capitán.