Romeo Santos y Prince Royce llenan el Kempes con bachata en Córdoba

Romeo Santos y Prince Royce ofrecieron un histórico concierto conjunto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante más de 20.000 espectadores.

Romeo Santos y Prince Royce compartieron escenario en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para una histórica presentación conjunta ante una multitud de más de 20.000 personas. Este encuentro reunió a los máximos referentes del género bachata en una velada que combinó grandes éxitos con un intenso despliegue escénico. La respuesta del público fue inmediata y masiva, llenando las gradas desde las primeras horas de la tarde.

Atmósfera y Espera en el Kempes

La jornada estuvo marcada por altas temperaturas y humedad sofocante en el recinto deportivo. Los seguidores llegaron desde diversos puntos del país y comenzaron a formar filas desde las 18:00 horas, momento en el que abrieron las puertas del estadio. Antes del inicio oficial, Romeo Santos amenizó la espera durante más de treinta minutos acompañado por dos músicos, mientras los integrantes de su club de fans distribuían stickers naranjas para una intervención especial.

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El calor intenso llevó al público, compuesto mayoritariamente por mujeres, a utilizar abanicos para soportar las condiciones climáticas. Aunque el inicio del espectáculo estaba pautado para las 21:00, la presentación comenzó dos minutos antes de las 22:00. Al apagarse las luces, se encendieron las pantallas del escenario y los celulares, generando un grito unánime cuando los artistas aparecieron desde el fondo del recinto.

Detalles del Espectáculo y Montaje

La puesta en escena incluyó un ensamble musical muy nutrido con una estructura técnica compleja. Mártires De León dirigió la guitarra principal, los arreglos y la producción, acompañado por Guarionex Aquino y Tuchayin en guitarras secundarias. Adán Gómez aportó en el bajo, mientras la percusión fue liderada por Bimbos Sent, Guillermo Conga y Bryan B. La sección de vientos contó con Chire Quinto, Javier Equinto y Jota Naftanador.

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El equipo también contó con Giselle Moya y Gio Williams en coros y rap, Dominican en teclados y DJ Babyface como el DJ oficial de la gira. El repertorio abarcó 38 canciones que recorrieron tanto la reciente producción colaborativa como los grandes éxitos de las carreras individuales. Los temas del nuevo álbum tuvieron acompañamiento, pero la respuesta del público alcanzó puntos máximos ante composiciones clásicas.

Interacción y Momentos Clave

Los artistas fomentaron la nostalgia y la emoción de los asistentes mayores de 30 años. Romeo Santos indicó que debían dejar los problemas personales en casa para disfrutar de las próximas dos horas. Prince Royce agregó que la bachata es sensualidad, emoción y baile, elementos que los cantantes mezclaron con su inagotable energía enardecieron la noche cordobesa.

Las tribunas se transformaron en una superficie iluminada de color naranja gracias a las linternas de los celulares cubiertas con adhesivos traslúcidos. Los artistas convocaron a hombres del público al escenario para cantar junto a ellos y organizaron una batalla de temas y gritos. Para cerrar ese segmento, brindaron con mamajuana, la tradicional bebida dominicana, agradeciendo a los seguidores locales.

Cierre y Elementos Escénicos

El cierre del espectáculo incorporó elementos escenográficos memorables. Romeo Santos ingresó al escenario desde un carrito de comida playero como parte del bloque final. Posteriormente, los músicos reaparecieron a bordo de una Jeep 4x4 Monster Truck luciendo su tercer y último cambio de vestuario. Esta unidad móvil formó parte de la narrativa visual para las canciones reconocidas del repertorio.

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La conjunción de estas dos figuras de la música latina marcó la juventud y adolescencia de muchas personas. La velada fue descrita como nostálgica y emocionante, consolidando la capacidad de ambos artistas para conectar con una audiencia masiva. El evento demostró la vigencia del género bachata en grandes estadios internacionales.