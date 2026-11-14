El exestrella brasileña Romario critica al seleccionador Carlo Ancelotti y pide su salida de la selección de Brasil tras la derrota ante Japón en un amistoso en Singapur.

El destacado exfutbolista brasileño Romario ha intensificado su presión sobre la dirigencia de la selección de fútbol de Brasil al exigir la renuncia inmediata del seleccionador Carlo Ancelotti. Esta demanda directa surgió en respuesta a la difícil y agonizante derrota obtenida por la camiseta verdeamarela en un partido amistoso internacional reciente. El exjugador del Barcelona y actual senador afirmó públicamente que la situación actual no puede continuar y que los dirigentes deben tomar medidas drásticas para proteger la integridad del equipo nacional.

Críticas directas a Carlo Ancelotti desde Singapur

La disputa entre el ídolo verdeamarelo y el entrenador italiano se arrastra desde hace tiempo, pero la última actuación del equipo ha servido como detonante final para sus declaraciones más duras. Romario elogió al técnico en el contexto del fútbol de clubes, donde ha construido su reputación, pero dejó claro que ese reconocimiento no se extiende a su desempeño con la selección de Brasil. En una extensa publicación realizada en las redes sociales, el exestrella del fútbol mundial instó al estratega a volver a los clubes, recordándole que allí se hizo un nombre sólido. Además, advirtió que la selección brasileña no puede seguir corriendo riesgos innecesarios que ponen en peligro su legado competitivo y su capacidad para ganar títulos importantes.

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Contexto histórico y presión sobre la dirigencia

Las palabras de Romario también se dirigieron específicamente al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaúd, instándolo a actuar con firmeza. El exjugador aludió explícitamente al fiasco ocurrido durante la Copa Mundial del 2026, un evento traumático para la hinchada donde el equipo se despidió prematuramente en octavos de final tras perder frente a Noruega. En aquella ocasión, Romario ya había exigido la salida del director técnico, estableciendo un precedente de intolerancia ante los resultados decepcionantes. Aunque el seleccionador parece haber superado la tormenta mediática inicial tras aquella eliminación mundialista, el contexto actual indica que cualquier tropiezo reciente lo vuelve a dejar expuesto a las críticas más feroces de la prensa y de las figuras legendarias del país.

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El amistoso en Singapur y la expulsión del técnico

El escenario para esta nueva crisis se desarrolló durante el amistoso disputado hoy en Singapur, un encuentro que tuvo consecuencias históricas y dramáticas para la escuadra brasileña. Japón le ganó por segunda vez en la historia a Brasil, consolidando su estatus como un rival formidable en el ámbito internacional. El partido se resolvió con un gol de desempate en el tiempo de descuento, una situación que generó una gran tensión y frustración dentro del vestuario y entre el cuerpo técnico. La situación se agravó cuando el propio Carlo Ancelotti fue expulsado del banquillo después de reclamar de forma insistente una falta ante el árbitro, un gesto que reflejó la frustración del momento y que añadió leña al fuego de la controversia posterior.

Impacto en el mercado de fichajes y la Copa Sudamericana

Lejos de limitarse a las dinámicas internas de la selección, la inestabilidad en la dirigencia y el desempeño del equipo nacional tienen reverberaciones en otros frentes del fútbol brasileño. En el contexto de los clubes, Barcelona sigue de cerca la trayectoria de una joya procedente del Atlético Mineiro, un talento que está a punto de enfrentar al Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana. Esta atención en las nuevas promesas y en los resultados de los clubes contrasta con la crisis en la selección, evidenciando que mientras los clubes buscan consolidar su presencia internacional con jugadores jóvenes, la selección nacional enfrenta el desafío de encontrar estabilidad y dirección bajo la mirada crítica de figuras como Romario y ante la gestión de Samir Xaúd.