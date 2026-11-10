Romano Mussolini renueva con la Lazio hasta 2031

La Lazio confirma la continuidad del lateral Romano Mussolini hasta 2031, tras consolidarse como titular en el lateral derecho del equipo de Gennaro Gattuso.

La Lazio anunció la renovación de Romano Mussolini, lateral de 23 años que llegó a ser titular en el costado derecho del equipo de la Serie A. El club confirmó que el defensor seguirá vinculado a la institución hasta 2031, según el mensaje publicado en sus canales oficiales. La noticia se conoció en pleno parate por la Fecha FIFA de selecciones, cuando el plantel se encontraba sin actividad oficial.

El jugador también puede desempeñarse por la banda izquierda, una característica que el cuerpo técnico valora en la rotación de los laterales. Su apellido, el mismo del dictador Benito Mussolini, despierta atención desde su llegada al primer equipo romano, aunque el foco de su historia deportiva está en su evolución dentro del club.

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Renovación de Romano Mussolini hasta 2031 con la Lazio

Romano Mussolini renovó su vínculo con la Lazio hasta 2031, según informó el propio club. La extensión del contrato consolida al defensor como una pieza de proyección dentro del plantel dirigido por Gennaro Gattuso.

En sus declaraciones, el jugador expresó que renovar con los colores del club representa un motivo de gran orgullo. Señaló que la decisión funciona como una motivación adicional para dar siempre lo mejor de sí en cada entrenamiento y partido.

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El lateral agradeció el respaldo de la institución y cerró su mensaje con una frase de aliento hacia la hinchada, al que dirigió un grito de Vamos, Lazio. La expresión refleja el vínculo emocional que el futbolista busca reforzar con el club.

Camino de Mussolini desde las cesiones hasta el primer equipo

Romano Mussolini no tuvo lugar de inmediato en el primer equipo de la Lazio. Para sumar minutos y no estancar su desarrollo, el club lo cedió a préstamo a Pescara, Juve Stabia y Cremonese.

Tras esas experiencias en otros clubes, el defensor logró ganarse el puesto de lateral derecho en el equipo que dirige Gennaro Gattuso. El entrenador tiene un antecedente de peso como futbolista, ya que jugó como volante central en el Milan y en la selección italiana.

Ese recorrido muestra una estrategia de crecimiento gradual: primero adquirir experiencia en distintos equipos y luego consolidarse en el plantel principal. La renovación hasta 2031 llega después de que el jugador se afianzara como titular.

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Debut en la Serie A y rendimiento en la temporada

Romano Mussolini acumuló minutos en la Serie A con la Lazio, donde tuvo un momento destacado el 27 de octubre. Ese día, el club goleó 6-2 al Sassuolo en un partido correspondiente a la fecha 9 del torneo.

La victoria por 6-2 sobre el Sassuolo sirvió para que el equipo sumara un resultado contundente en la competencia local. Para el lateral, el encuentro representa uno de los pasajes más visibles de su participación en el torneo.

Con el contrato extendido hasta 2031, la Lazio asegura la continuidad de un defensor que ya forma parte de su proyecto deportivo. Las próximas decisiones del cuerpo técnico sobre la rotación de los laterales determinarán cuánto crecerá su protagonismo en el equipo.