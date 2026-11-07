Román Riquelme marcó en contra y Estudiantes abrió el marcador ante Talleres

En Estudiantes vs Talleres, Román Riquelme marcó en contra a los 38 minutos y el Pincha tomó ventaja en el Clausura con impacto en la tabla.

En el partido entre Estudiantes y Talleres por el Torneo Clausura, el defensor Román Riquelme, de Talleres, marcó en contra a los 38 minutos del primer tiempo y le dio la ventaja al equipo platense. El gol en contra fue producto de un intento de despeje que terminó enviando la pelota al propio arco cordobés.

La acción se originó en un centro al área lanzado desde el sector izquierdo del ataque visitante, que generó complicaciones en la defensa de Talleres. Según el relato de la jugada, el envío de Benedetti cruzó el área y obligó a Riquelme a intervenir en una zona de mucho peligro.

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Cómo se produjo el gol en contra de Talleres

Román Riquelme intentó alejar el peligro con un despeje, pero la pelota terminó en el fondo de su propio arco y Estudiantes se puso en ventaja. La jugada del gol en contra fue el momento que cambió el desarrollo del encuentro en el primer tiempo.

Las repeticiones de la acción mostraron que Riquelme no tenía una marca directa sobre su posición en el momento del despeje. Esa circunstancia hizo todavía más llamativa la jugada que derivó en la apertura del marcador para Estudiantes.

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Hasta ese instante, el partido se desarrollaba de manera equilibrada, con pocos espacios y mucha disputa en la mitad de la cancha. La apertura del marcador rompió esa paridad y dio a Estudiantes una diferencia importante en un encuentro con implicancias en la tabla de posiciones del Clausura.

Repercusión del gol en contra en Estudiantes vs Talleres

El gol en contra de Riquelme generó repercusión inmediata entre los hinchas y en las redes sociales. Las imágenes del intento de despeje y del posterior envío al propio arco se multiplicaron apenas terminó la jugada.

La secuencia se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada del fútbol argentino, precisamente por la forma en que se produjo. Para Talleres, el tanto significó tener que remontar un resultado adverso desde una jugada que nació de una acción defensiva.

Para Estudiantes, la ventaja obtenida con el gol en contra representa un resultado favorable en un partido con peso para la tabla del Clausura. El Pincha logró transformar en goles una de las situaciones de área que generó el centro de Benedetti.

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Qué significa el resultado para el Clausura

La ventaja de Estudiantes en el marcador le permite llegar al descanso con una diferencia clara frente a Talleres. Cada punto en juego en esta fase del torneo tiene valor para la clasificación, por lo que el tanto de Riquelme tiene consecuencias deportivas concretas para ambos equipos.

Talleres deberá reaccionar tras un gol que surgió de un error individual en una jugada de pelota parada desde el costado. Estudiantes, por su parte, tendrá la responsabilidad de sostener la ventaja obtenida en una acción que benefició directamente a su ataque.