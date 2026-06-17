Rolling Stones: 'Foreign Tongues', el nuevo álbum que los muestra más frescos que nunca

Los Rolling Stones lanzan 'Foreign Tongues' el 10 de julio, un disco con 14 canciones que mezcla rock, disco, blues y country. La crítica destaca su energía y frescura, con temas como 'Rough and Twisted' y un homenaje a Amy Winehouse.

La Nación tuvo acceso exclusivo al nuevo álbum de los Rolling Stones , ' Foreign Tongues ', semanas antes de su lanzamiento mundial, programado para el 10 de julio.

El disco estará disponible en plataformas digitales y formatos físicos, y promete ser uno de los más frescos y vibrantes de la banda en las últimas décadas. Con 14 canciones, el álbum combina el clásico rock and roll de los Stones con incursiones en el disco, el rhythm and blues y el country, mostrando una energía que desafía la edad de sus integrantes, todos octogenarios.

Desde el primer corte, 'Rough and Twisted', lanzado previamente como sencillo bajo el nombre de The Cockroaches, se percibe un espíritu urgente y directo. Mick Jagger hace alusión a su amor por la danza al mencionar a Nijinsky, mientras que la guitarra de Keith Richards y Ronnie Wood tejen un sonido que evoca los años dorados del rock.

Temas como 'Jealous Lover' remiten a la era disco de 'Miss You', con el falsete característico de Jagger, mientras que 'Never Wanna Lose You' transporta a la atmósfera de Studio 54. La banda no teme explorar diferentes climas: desde el blues pantanoso de 'Muddy Water' hasta la balada country de 'Ringing Hollow', pasando por el homenaje a Amy Winehouse en 'You Know I'm No Good', una versión sentida que sorprende por su emotividad.

El álbum también incluye momentos más melancólicos, como 'Back in Your Life', con un solo final de Ronnie Wood que evoca la obra reciente de Paul McCartney. Cierra con 'Beautiful Delilah', un clásico de Chuck Berry que conecta a los Stones con sus raíces del rock and roll. En definitiva, 'Foreign Tongues' es un disco que celebra la música con la misma pasión y rebeldía de siempre, demostrando que los Rolling Stones aún tienen mucho que ofrecer.

Una obra que merece ser escuchada con atención, desde la primera hasta la última nota, y que reafirma su lugar indiscutible en la historia del rock





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