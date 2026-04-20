Rolando Schiavi arremete tras el Superclásico: dominio azul y oro y cruce con D´Onofrio

El ex referente de Boca Juniors, Rolando Schiavi, analizó el último Superclásico, defendió el triunfo de su equipo y respondió con firmeza a los cuestionamientos arbitrales planteados por Rodolfo D´Onofrio.

El Superclásico sigue generando ecos intensos en el ambiente futbolístico argentino, y esta vez, el protagonista de las declaraciones más tajantes ha sido Rolando Schiavi . El ex defensor central e ídolo de Boca Juniors , quien actualmente se desempeña como panelista en la señal televisiva ESPN, no dudó en alzar la voz para analizar lo sucedido en el terreno de juego durante el último enfrentamiento entre los dos equipos más grandes del país.

Según la visión del Flaco, el dominio durante los noventa minutos tuvo un solo color, argumentando que el planteamiento táctico de los dirigidos por Mariano Herrón —quien ha tomado las riendas tras la salida de otros técnicos— fue muy superior, logrando anular las pretensiones ofensivas del conjunto Millonario desde el pitido inicial hasta el cierre del encuentro. El punto más álgido de la polémica se centró en la acción sobre el final del partido, donde un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta generó un mar de críticas por parte del entorno riverplatense. Ante la consulta sobre si debió sancionarse la pena máxima, Schiavi fue tajante al descartar cualquier posibilidad de falta. Para el ex jugador, este tipo de contactos forman parte natural del roce físico que propone el fútbol profesional y no reúnen las condiciones suficientes para ser considerados una infracción sancionable desde los doce pasos. Con su habitual estilo frontal, el ex defensor sostuvo que el VAR actuó correctamente al no intervenir, ya que la jugada no reviste la gravedad necesaria para interrumpir el juego y cambiar el destino del resultado, defendiendo así la postura de que no hubo ninguna injusticia en el desenlace del duelo superclásico. La controversia escaló a niveles mediáticos cuando Rodolfo D´Onofrio, ex presidente de River Plate, utilizó sus redes sociales para expresar su indignación. En su cuenta personal de la red social X, el ex directivo disparó contra el arbitraje de Darío Herrera, cuestionando duramente la falta de revisión tecnológica y sembrando dudas sobre la transparencia del arbitraje en el fútbol local. Ante esto, Schiavi no dejó pasar la oportunidad para responder de manera picante, calificando las quejas como intentos de presión innecesarios. El Flaco enfatizó que es muy fácil opinar desde afuera después de haber sido dirigente, pero que dentro de la cancha la dinámica es totalmente distinta y que, en esta ocasión, el VAR demostró que no hubo ninguna maniobra irregular, cerrando así un capítulo más de la eterna rivalidad que se traslada de los estadios a los estudios de televisión y las plataformas digitales





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