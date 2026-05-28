Roland Garros: Los hermanos Cerúndolo y Comesaña brillan en una jornada histórica para Argentina

El Abierto de Francia vivió una jornada memorable para el tenis argentino. Juan Manuel Cerúndolo, tras remontar dos sets abajo, eliminó al máximo favorito Jannik Sinner quien acusó problemas de hidratación. Su hermano Francisco también avanzó a tercera ronda, al igual que Francisco Comesaña. Resultados clave en el torneo de Arcadia.
Roland Garros , día 5: jornada histórica para el tenis argentino con triunfos de Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña . Juan Manuel Cerúndolo dio la sorpresa al eliminar al número 1 del mundo, Jannik Sinner , en una dramática batalla a cinco sets después de que el italiano sufriera problemas físicos por el calor.
Su hermano Francisco también avanzó al vencer al francés Gael Monfils, mientras Comesaña derrotó a Richard Gasquet. Jornada de eliminaciones para tenistas argentinos como Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga
