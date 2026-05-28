Roland Garros 2026: Argentina presente en singles y dobles bajo la amenaza de un boicot

El Abierto de Roland Garros se disputa entre el 24 de mayo y el 7 de junio en París. La jornada de jueves destaca enfrentamientos de argentinos como Facundo Díaz, Juan Manuel Cerúndolo y varios pares de dobles, mientras la organización afronta un posible boicot y limitaciones de prensa.

El segundo Grand Slam del año, el Abierto de Roland Garros, se celebra en el emblemático Stade Roland‑Garros del distrito 16 de París desde el domingo 24 de mayo y continuará hasta el 7 de junio.

La edición de 2026 llega bajo la sombra de un posible boicot protagonizado por los tenistas, que exigen mayores garantías económicas y han limitado las ruedas de prensa a apenas quince minutos. A pesar de la tensión, la pista de tierra batida sigue atrayendo a los argentinos que están presentes en varios cuadros, tanto en singles como en dobles, y el cronograma de la jornada de hoy, jueves, muestra un abanico de enfrentamientos que prometen emociones.

En la primera ronda del cuadro masculino, el argentino Facundo Díaz arranca la partida contra el joven taiwanés Learner Tien, mientras que Juan Manuel Cerúndolo se enfrenta al número uno del mundo, Jannik Sinner, en un duelo que mucho ruido ha generado en la prensa internacional. Por su parte, Francisco Cerúndolo medirá fuerzas con Hugo Gastón, y Francisco Comesaña se medirá contra Luciano Darderi.

En otro encuentro, Román Burruchaga medirá su juego frente a Félix Auger‑Aliassime, otro de los favoritos del torneo. En la zona de dobles, la presencia argentina es igualmente numerosa: Guido Andreozzi y Máximo González formarán pareja, al igual que Thiago Tirante con Román Burruchaga. También competirán en la categoría masculina los dúos compuestos por Juan Cerúndolo y Mariano Navone, y por Marco Trungelliti y Andrés Molteni.

En la sección femenina, la dupla de Solana Sierra y su compañero completan la representación de la nación sudamericana en la primera ronda. Los aficionados que deseen seguir los partidos en vivo disponen de varias opciones de transmisión. En Argentina, los canales 104 (SD) y 1009 (HD) de Telecentro ofrecen la cobertura, integrados dentro de un paquete que incluye el catálogo completo de Disney+ y Star, así como los canales lineales de ESPN y ESPN3.

Este plan, que tiene un costo de 10.699 pesos mensuales, no contempla los eventos deportivos exclusivos de Disney+. Existe también una alternativa de 15.299 pesos que agrega los eventos premium de ESPN y mantiene los anuncios, disponible para quienes adquieren el servicio a través del nivel 6 de Mercado Libre en los países habilitados.

Por otro lado, Novak Djokovic comentó recientemente sobre el posible boicot, señalando que no fue consultado y explicando que, aunque comprende las reivindicaciones de sus compañeros, prefiere mantener una postura neutral frente a la disputa entre los organizadores y los jugadores





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Tenis Roland Garros 2026 Argentina Grand Slam Boicot

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