Rojas, uno de los futbolistas con mejor rendimiento en este semestre, se resiste a la salida de Cruzeiro

El delantero brasileño, Rojas, se ha destacado como uno de los futbolistas con mejor rendimiento en este primer semestre de 2026. Sin embargo, en el club de Avellaneda consideran que el monto presentado por Cruzeiro es insuficiente y, por el momento, no habrá definiciones inmediatas. El interés de Cruzeiro por Rojas no es una sorpresa, ya que el conjunto brasileño había sufrido al defensor en la final de la Copa Sudamericana 2024 y siguió de cerca su evolución durante 2025 y este semestre.

El delantero brasileño, Rojas , se ha destacado como uno de los futbolistas con mejor rendimiento en este primer semestre de 2026. Sin embargo, en el club de Avellaneda consideran que el monto presentado por Cruzeiro es insuficiente y, por el momento, no habrá definiciones inmediatas.

El interés de Cruzeiro por Rojas no es una sorpresa, ya que el conjunto brasileño había sufrido al defensor en la final de la Copa Sudamericana 2024 y siguió de cerca su evolución durante 2025 y este semestre. Mientras tanto, Racing todavía debe cerrar su participación en este semestre antes de pensar en ventas o refuerzos.

Este miércoles jugará ante Independiente Petrolero por la última fecha de la Copa Sudamericana y el domingo afrontará un duelo decisivo frente a Defensa y Justicia por un lugar en los 16avos de final de la Copa Argentina





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