Roger, el cerebro del triple crimen de Florencio Varela

Investigaciones cruzadas desmantelan la red que permitió detener a Pablo Daniel Macalopu Caferatta, autor intelectual del triple homicidio en Florencio Varela.

Las autoridades judiciales argentinas han desmantelado una compleja red criminal identificando a Pablo Daniel Macalopu Caferatta, de 35 años, conocido bajo el seudoónimo "Roger", como el autor intelectual del triple homicidio ocurrido en Florencio Varela en septiembre de 2025. La detención del principal acusado, junto con la captura de figuras clave del narcotráfico internacional, marca un hito en la investigación judicial tras cuatro años de trabajo interdisciplinario entre diferentes expedientes.

La Convergencia de Pruebas Judiciales

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez lograron articular una estrategia investigativa que conectó casos previamente dispersos. Esta operación judicial se fundamentó en la recuperación de un registro audiovisual recuperado de un teléfono celular incautado a un subordinado del grupo criminal. Este material probatorio, borrado inicialmente del dispositivo pero rescatado por expertos forenses, fue entregado el 24 de septiembre de 2025, coincidiendo con el primer aniversario de los hechos delictivos.

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El análisis detallado del video proporciona evidencia visual directa del momento en que Lara Gutiérrez, una adolescente de 15 años, fue atacada por cuatro individuos. Además del impacto visual, las bandas sonoras del archivo confirman la participación verbal de Roger, estableciendo un vínculo ineludible entre el acusado y la planificación y ejecución de la violencia extrema. Este descubrimiento no fue fruto de la casualidad, sino el resultado de un rastreo metódico que unió testimonios y rastros digitales.

Origen en la Red de Narcotráfico Internacional

La raíz de esta investigación se remonta al año 2022, cuando un testigo arrepentido proporcionó información crucial en una causa tramitada por la Justicia provincial. Este testimonio derivó en la condena de un individuo y, simultáneamente, llevó a las autoridades a identificar a una banda criminal liderada por otro narco que ya había sido capturado en 2019 en su residencia de 600 metros cuadrados en el barrio Las Caletas. La dinámica de estas investigaciones demostró que cada pista desbloqueaba nuevas líneas de acción.

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Tras la liberación en libertad del líder de esa banda en 2024, Sandra Arroyo Salgado y Fernando Domínguez reiniciaron el seguimiento intensivo. Este control permitió rastrear comunicaciones a través de un celular que conectaba directamente con Pablo Guillermo Quiroga, un coronel de inteligencia. Quiroga fue detenido en enero de 2026 al arribar al aeropuerto de Ezeiza desde un vuelo procedente de Perú, bajo la acusación de intentar exportar drogas a Europa escondidas en las bodegas de aviones de la aerolínea KLM.

Roles Específicos y Ejecución de la Violencia

Dentro de la estructura jerárquica desarticulada, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", es señalado como la figura narco que ordenó materialmente el triple homicidio. La evidencia forense y los chats interceptados confirman que los responsables de la acción física inmediata incluyen a José Miguel Lozano Cerrón, quien habría sido el encargado de realizar la amputación de uno de los dedos de la víctima durante el secuestro.

En el análisis judicial realizado por el juez Rodríguez, se determinó que Quiroga agarró a la víctima para facilitar la mutilación, actuando bajo la supervisión de Tony Janzen Valverde Victoriano y otra persona aún no identificada. El registro audiovisual evidencia además la presencia de Pequeño J durante los hechos, consolidando su papel como el financiador y organizador logístico del crimen. La colaboración de altos mandos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria facilitó estos movimientos transfronterizos.

Impacto y Desarticulación de la Red Criminal

La estrategia de "tirar de la piola" permitía a la justicia avanzar en casos de tráfico de drogas en jurisdicciones como Jujuy y Córdoba, donde se incautaron cientos de kilos de estupefacientes. El hallazgo del cargamento de 300 kilos en el norte del país y la intercepción de comunicaciones en cinco teléfonos diferentes bajo distintos alias, permitió finalmente detener a Roger. Su residencia en Moreno sirvió como punto de conexión clave para entender la escala internacional del crimen.

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Las víctimas identificadas en este horroroso crimen son Morena Verdi, de 20 años; Brenda del Castillo, de 20 años; y Lara Gutiérrez, de 15 años. Las jóvenes, originarias de La Matanza, fueron asesinadas en Florencio Varela, y sus familiares ahora esperan que los mandos directores y los ejecutores reciban la máxima condena. Este caso ejemplifica cómo la persistencia judicial puede desmantelar estructuras criminales sofisticadas que operan más allá de las fronteras nacionales.