Rodrigues y Lindberg lideran un apretado Turkish Airlines Open

El portugués Daniel Rodrigues y el sueco Mikael Lindberg comparten el liderato del Turkish Airlines Open tras una tercera ronda marcada por la lluvia y la incertidumbre. La competencia es reñida, con 14 jugadores separados por solo dos golpes.

ANTALYA, Turquía – La oportunidad se presenta para Daniel Rodrigues , un joven golfista de 23 años que busca su primera victoria en el DP World Tour en el Turkish Airlines Open .

Tras la tercera ronda, Rodrigues comparte el liderato con Mikael Lindberg con un acumulado de 209 golpes (-7), pero el portugués prefiere mantener la calma y concentrarse en cada golpe. La competencia es reñida, con 14 jugadores separados por solo dos golpes, incluyendo al chino Ashun Wu, cuyo caddie es el experimentado argentino Jorge Gamarra, con 38 años de experiencia en el Tour Europeo.

Rodrigues, actualmente en el puesto 511 del ranking mundial y 53 en la Carrera de Dubai, busca romper la sequía de victorias portuguesas en el ex Tour Europeo, donde solo Daniel Silva y Ricardo Santos han logrado triunfar en el pasado. Su camino hacia la profesionalización lo llevó desde la Universidad de Texas A&M, pasando por el HotelPlanner Tour, hasta obtener su tarjeta para el DP World Tour en 2025.

En Turquía, Rodrigues ha demostrado resiliencia, superando una jornada afectada por la lluvia en el National Golf Club de Belek, donde se necesitó una pausa de dos horas debido a la amenaza de tormenta. Con una ronda de 68 golpes (-4) este sábado, Rodrigues se mantiene firme en su objetivo, autor de seis birdies y dos bogeys.

Su capacidad para evitar la incertidumbre lo ha llevado a la cima del Club House, mientras otros jugadores perdían terreno tras la reanudación del juego. Lindberg, por su parte, se mantiene sólido con siete bajo par, después de una tarjeta de 70 golpes (-2). El sueco destaca la complejidad del campo y su buen juego en los primeros nueve hoyos, a pesar de algunos problemas con los putts.

Rodrigues comenzó con fuerza, consiguiendo birdies en cuatro de los primeros seis hoyos, y recuperando el impulso tras un bogey en el octavo. Aunque un bogey en el 16 lo frenó brevemente, se mantuvo en el liderato. El torneo ofrece la posibilidad de una primera victoria en el DP World Tour para Rodrigues, así como la clasificación para el PGA Championship para los tres mejores clasificados en el Asian Swing.

La jornada estuvo marcada por la lluvia, los análisis meteorológicos y las alertas, en una cancha que resistió el vendaval. La interrupción del juego afectó a algunos jugadores, como Ewen Ferguson, Gregorio De Leo y Rocco Repetto Taylor, mientras que Lindberg mantuvo la par en el recorrido de vuelta. El sueco, con diez años más de experiencia que Rodrigues, construyó su marcador con una racha de cuatro birdies consecutivos a partir del hoyo 4.

La competencia se presenta emocionante, con varios jugadores en la lucha por el título en el Turkish Airlines Open





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