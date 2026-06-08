Rodrigo Tapari rinde homenaje al Indio Solari en "Pasión de sábado" con cover de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Durante su presentación en el programa "Pasión de sábado", el cantante Rodrigo Tapari sorprendió al público y a los televidentes al interpretar un clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda liderada por el fallecido Indio Solari. Tapari adaptó la canción a su estilo tropical, generando una fuerte reacción en el estudio y en las redes sociales. El artista expresó su cariño y respeto hacia el Indio y su familia, destacando que aunque se fue un ídolo, siempre lo llevarán en el corazón. Este gesto fue celebrado como un cruce significativo entre dos mundos musicales distintos, reafirmando el legado y la influencia trasciende géneros del Indio Solari.

En una emotiva y sorpresiva actuación, el cantante Rodrigo Tapari rindió homenaje al recientemente fallecido Indio Solari , líder de la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, durante su participación en el programa "Pasión de sábado", ciclo histórico dedicado a la movida tropical que conduce Marcela Baños.

El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró a Tapari y su banda abriendo su show con una versión del clásico ricotero, tema que identificó a toda una generación de rock nacional. Lejos de interpretarlo de manera fiel al original, Rodrigo Tapari llevó la canción a su propio terreno, imprimiéndole arreglos y matices característicos de su estilo musical, cercano a la cumbia y la música tropical.

Esta fusión inesperada entre el universo rockero de los Redondos y el ritmo bailable generó una inmediata y cálida reacción entre el público presente en el estudio, que siguió la interpretación con aplausos y muestras de entusiasmo, destacando la valentía y el respeto con el que se abordó el tributo. Tras finalizar la interpretación, y visiblemente emocionado, Tapari se dirigió a las cámaras para expresar sus sentimientos: "Con mucho cariño y respeto.

Para el Indio y para toda su familia, y para la Argentina. Se fue un ídolo, un grande, pero lo vamos a llevar siempre en el corazón". Sus palabras resonaron profundamente entre los seguidores del programa y, especialmente, entre los fanáticos del Indio Solari, quienes celebraron en las redes sociales este gesto de cross-over musical.

Numerosos usuarios destacaron que el homenaje demostró el enorme alcance de la obra del Indio Solari y su capacidad para trascender géneros, generaciones y contextos culturales aparentemente dispares. La elección de un programa eminentemente popular y dedicado a la movida tropical para recordar a una figura central del rock argentino fue leída como una muestra más del respeto y la admiración que el músico despierta más allá de los circuitos rockeros.

A pocos días de su muerte, las muestras de dolor y los homenajes al Indio Solari continúan multiplicándose en todo el país. Desde artistas consagrados del rock hasta referentes de la música popular, folk y hasta el cine, son muchos los que han elegido recordarlo a través de la interpretación de sus canciones, de citas en sus discursos o de acciones simbólicas.

El caso de Rodrigo Tapari, un exponente de la música tropical con una amplia trayectoria, subraya particularmente este fenómeno: la obra de Solari y los Redonditos de Ricota ha logrado calar tan hondo en la cultura argentina que su legado es patrimonio compartido por artistas de los más variados estilos. Cada nuevo tributo, ya sea desde un escenario de rock masivo o desde un programa de televisión de audiencia popular, refuerza la idea de que el Indio Solari no fue solo un ícono de un género, sino un creador cuyas canciones forman parte del acervo emocional de una nación.

Su partida física ha acelerado un proceso de revalorización y difusión de su legado, donde covers, muestras y discursos públicos buscan preservar esa llama creativa que supo encender en millones de personas. La actuación de Tapari en "Pasión de sábado" se inscribe así en una cadena de recogniciones espontáneas y sentidas que demuestran que, efectivamente, al Indio Solari "lo vamos a llevar siempre en el corazón".



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