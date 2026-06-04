Rodrigo Lussich denuncia agresión encubierta de Mariano Martínez en vivo y rechaza que fuera un chiste

El presentador Rodrigo Lussich explicó en un video su tenso intercambio con el actor Mariano Martínez durante una transmisión en directo, negando que se tratara de un malentendido humorístico y calificando la actitud del artista como agresiva yuego intentando descalificarlo.

El conductor Rodrigo Lussich narró su tenso cruce con el actor Mariano Martínez durante una transmisión en vivo, detalles que compartió en un video publicado en sus redes.

Según su relato, Martínez lo encaró con un comentario que Lussich calificó de agresivo y desubicado, no como un chiste. El conductor respondió de manera directa y, ante la reacción del actor, este le habría dicho que solo bromeaba y que él no tenía humor. Lussich rechazó esa justificación y describió la situación como un intento de quedar bien después de un maltrato, comparándolo con quien pega y luego dice que solo daba un mimito.

Aclaró que su respuesta firme no se debe a una falta de entendimiento del humor, sino a que se sintió atacado y reaccionó en consecuencia, sin permitir que se lo maltrate. Señaló que, aunque en el género del chimento hay riesgos y cruces, esta vez consideró que hubo una mala actitud por parte de Martínez.

Finalmente, dejó claro que no está enojado, pero que no dejará pasar situaciones que lo incomoden, y agradeció a su audiencia por escucharlo, dejando la interpretación del episodio a cada espectador





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