Rodrigo de Paul y Tini Stoessel repudian ataque en Palermo

Jugador y cantante condenan violencia contra mujeres trans en Buenos Aires mientras el Gobierno anuncia bonos navideños.

El futbolista argentino Rodrigo de Paul publicó mensajes en sus redes sociales tras el violento ataque sufrido por mujeres trans en el barrio porteño de Palermo, ocurrid el pasado domingo. El jugador, campeón del mundo con la Selección Argentina, expresó su conmoción ante los hechos y compartió dos videos con el objetivo de generar conciencia social sobre la problemática.

Reacciones frente a la violencia en Palermo

De Paul se sumó a la condena pública junto a su pareja, la cantante Tini Stoessel, quien también condenó de manera enérgica los actos de violencia registrados en dicha zona de la capital argentina. Ambos artistas utilizaron sus plataformas para visibilizar el delito y solicitar un cambio en la actitud de la sociedad.

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Condena directa de Tini Stoessel

Tini Stoessel, conocida profesionalmente como Triple T, publicó un descargo detallado en su cuenta de Instagram donde condenó los hechos. La artista señaló que los agresores salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo y cuestionó la frecuencia de estos incidentes. Preguntó públicamente cuántas veces más será necesario repudiar este tipo de violencia y cuánto tiempo más se deberá explicar que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo.

Además, la cantante reflejó sobre la carga adicional que recae sobre la comunidad LGBTQ+. Manifestó que, tras tantos años de lucha por derechos que debían ser incuestionables desde el primer día, resulta doloroso que la mera existencia sea objeto de batalla. Stoessel cerró su mensaje ofreciendo su amor, respeto y apoyo total a la comunidad trans afectada por estos actos de odio.

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Contexto de inseguridad y femicidios

La intervención de los celebrities ocurre en un momento crítico, ya que se reveló que el mes de octubre fue registrado como aquel con mayor cantidad de femicidios en el país. Esta estadística ha intensificado el debate nacional sobre la seguridad y los derechos de las mujeres y disidencias, impulsando a figuras públicas como De Paul a intervenir directamente.

El contexto social y político también se refleja en otras medidas gubernamentales recientes, como la firma de la Disposición 1424/2026 por parte del Gobierno. Dicha norma establece que los trabajadores en blanco con diez años de antigüedad recibirán un bono de 2.268.356 pesos antes de la Navidad, destacando así las distintas aristas de la actualidad argentina.