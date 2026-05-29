Rodrigo De Paul confirma su presencia en la Copa del Mundo 2026

El mediocampista del Inter Miami, Rodrigo De Paul, ha expresado su alegría en las redes sociales luego de confirmarse su presencia en la Copa del Mundo 2026. El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ha confirmado la lista tras haber presentado una versión preliminar y ha incluido a De Paul en el mediocampo con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco y Nico Paz.

El mediocampista del Inter Miami expresó su alegría en las redes sociales luego de confirmarse su presencia en la Copa del Mundo. Lionel Scaloni confirmó la lista tras haber presentado una versión preliminar e incluyó a Rodrigo De Paul , con la misma ilusión, con las mismas ganas y con la misma responsabilidad de dejar nuestra bandera en lo más alto.

El futbolista surgido de las inferiores de Racing integra el mediocampo con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco y Nico Paz. De Paul, que jugará su segundo Mundial, es uno de los futbolistas que: dos Copa América, un mundial y una Finalíssima. En total, jugó 85 encuentros con la Albiceleste en los que hizo 2 goles y repartió 11 asistencias.

Además, levantó 4 títulos, le dedicó un emotivo posteo y compartió un video del momento en que el Colo se enteró de la convocatoria junto a su familia. El camino fue muy duro puertas adentro, nadie te regaló nada. Siempre confiamos en vos cuando todos dejaron de hacerlo, y pudiste levantarte con más fuerza que nunca. Te amamos.

La emoción de Valentín Barco al enterarse de que jugará el Mundial 2026. (Video: IG @yaz.jaureguy/ Foto: AP). Luego, publicó un video junto a su hija Gemma y al futbolista del Racing Estrasburgo, en el que aparecen todos los miembros de la familia sentados en el sillón —algunos con la camiseta de la Selección argentina— viendo el anuncio de la lista





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