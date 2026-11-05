Rodrigo De Paul condena violencia en Palermo tras polémica con Selección

Rodrigo De Paul y Tini Zoia publicaron repudio por ataques a mujeres trans en Palermo, sumándose a figuras como Lali y Davoo Xeneize.

El futbolista Rodrigo De Paul ha utilizado su plataforma pública para condenar con firmeza los ataques violentos contra mujeres trans que ocurrieron en el barrio de Palermo. Esta acción se produce en medio de una semana compleja para el jugador, quien inicialmente había sido noticia por su exclusión de la convocatoria de la Selección Argentina y por los rumores de una posible transferencia desde el Inter de Miami en enero.

De Paul publicó dos mensajes específicos a través de las historias de Instagram para hacer su posicionamiento público. El primer post destacaba estadísticas críticas sobre los femicidios y la violencia de género, enumerando las cifras exactas de víctimas para visibilizar la gravedad del problema social que enfrenta el país. El segundo contenido estaba dirigido directamente a los hombres, invitando a la reflexión sobre la responsabilidad personal frente a actos de violencia y discriminación, mencionando explícitamente lo ocurrido en Palermo.

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Respuesta inmediata de Tini Zoia y artistas

La reacción de su pareja, la cantautora Tini Zoia, fue casi instantánea y se alineó perfectamente con el mensaje del futbolista. Zoia también utilizó sus redes sociales para manifestar su repudio al hecho, demostrando una unidad pública frente a la crisis social. Juntos, formaron parte de un grupo más amplio de figuras del espectáculo argentino que no dudaron en usar sus seguidores para denunciar la intolerancia.

Otras estrellas de la música argentina se sumaron al clamor por el respeto y la seguridad. La artista Lali Espósito y la cantante María Becerra publicaron mensajes que reflejaban la indignación generalizada en la industria del entretenimiento. Estas declaraciones conjuntas subrayan cómo el mundo artístico argentino se está moviendo rápidamente para ofrecer solidaridad a las víctimas y condenar la violencia machista y transfóbica.

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Apoyo de exfutbolistas y streamers

El repudio no se limitó solo a los músicos. Pablo Migliore, ex arquero del club Boca Juniors, también utilizó sus canales de redes sociales para enviar un mensaje claro de rechazo al odio. Sus palabras fueron directas y contundentes, exigiendo el cese inmediato de estas agresiones. La voz de un exjugador de la talla de Migliore añade peso histórico y moral a la condena.

Asimismo, el streamer Davoo Xeneize, conocido por su fuerte conexión con la hinchada xeneize, no se quedó callado. En su espacio digital, Davoo calificó a los autores del ataque como gente idiota e irrecuperable. Esta declaración refleja la furia de la comunidad digital y de los seguidores del fútbol, que ven estos actos como una mancha inaceptable para la sociedad.

Contexto profesional y social

La intervención de De Paul en este tema social contrasta con su situación deportiva reciente. La selección argentina lo dejó fuera de la última convocatoria, lo que generó especulaciones sobre su futuro en la institución. Al mismo tiempo, los rumores sobre su salida del Inter de Miami hacia el fútbol argentino en enero siguen circulando en los medios deportivos.

Sin embargo, la publicación de De Paul muestra una intención clara de separar su rol profesional de su responsabilidad ciudadana. Al enumerar estadísticas de violencia de género, el jugador busca educar y concienciar a sus millones de seguidores. Esta estrategia de comunicación directa busca evitar la ambigüedad y asegurar que el mensaje de respeto sea entendido por todas las audiencias.

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El caso en Palermo ha servido como catalizador para que diversas figuras públicas hablen sobre temas de género y seguridad. La unión de deportistas, músicos y creadores de contenido demuestra que la condena a la violencia contra las mujeres trans es un tema transversal en la sociedad argentina. Las cifras mencionadas por De Paul sirven como recordatorio constante de la urgencia de cambiar las conductas.

Mientras se desarrollan los debates sobre la convocatoria nacional y el futuro de De Paul en el fútbol, su postura social queda registrada como un acto de liderazgo público. La comunidad espera que estas voces influyentes impulsen cambios reales y no solo declaraciones vacías. La solidaridad mostrada por Tini, Lali, María, Pablo y Davoo refuerza la idea de que el respeto es incondicional.