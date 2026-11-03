Rodrigo De Paul ausente en Argentina: El fin de ciclo del Motorcito

Rodrigo De Paul y Gio Lo Celso son omitidos en la convocatoria de Scaloni. El histórico mediocampista enfrenta su posible retiro de la Selección tras liderar las presencias en la era del DT.

La ausencia de Rodrigo De Paul en la próxima lista de Lionel Scaloni marca un punto de inflexión en la trayectoria del mediocampista con la Selección Argentina. El jugador, conocido históricamente como el Motorcito de la Scaloneta, no fue convocado para los amistosos programados contra Uruguay y Costa Rica, lo que ha generado un intenso debate sobre su futuro en la albiceleste. Esta decisión, que también excluye a Giovanni Lo Celso, confirma una tendencia de alejamiento que había comenzado a observarse en las convocatorias recientes del entrenador.

Detalles de la Convocatoria y Opposiciones

La lista oficial publicada por la AFA omite a De Paul para los compromisos ante Uruguay en el estadio Bombonera el viernes 13 y frente a Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba el martes 17. La decisión no sorprende, ya que el técnico nacido en Pujato ya había dejado fuera al volante de las dos ventanas anteriores. Además, se confirma la no inclusión de Giovanni Lo Celso, quien junto a De Paul formaba parte del núcleo de confianza que rodeaba al capitán Lionel Messi durante los años de mayor éxito de la Scaloneta.

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Historial y Récords del Motorcito

Ningún futbolista ha disputado más partidos que Rodrigo De Paul durante la era Scaloni, liderando el ranking histórico con 95 presencias. Esta cifra lo coloca por delante de Lautaro Martínez, con 84 encuentros, y Leandro Paredes, con 81 apariciones. De Paul está a solo un partido de igualar a Sergio Romero, quien ocupa un lugar en el top diez de los jugadores con más participaciones en la historia de la Selección Argentina, lo que resalta la magnitud de su servicio al equipo nacional.

Momento Personal y Contexto Deportivo

El contexto personal y profesional de De Paul sugiere un distanciamiento natural de la selección. El futbolista de 32 años celebrará su boda con Tini Stoessel el próximo mes, lo cual podría influir en su disponibilidad y prioridades. Además, su desempeño en el Inter de Miami de la MLS, liga de menor exigencia táctica que las grandes competiciones europeas, limita su nivel competitivo actual. Esta elección de fichaje, realizada para acompañar a Messi, parece haber incluido desde el inicio la posibilidad de reducir su participación con la albiceleste.

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Otras Ausencias y Lesiones en la Selección

Además de De Paul y Lo Celso, la convocatoria muestra otras ausencias relevantes por motivos de salud o conflicto de calendario. Lionel Messi, capitán del Inter de Italia, se recupera de una distensión muscular en el muslo izquierdo. El defensor central del Atlético de Madrid sufrió una lesión en el aductor el pasado 17 de octubre, mientras que el jugador de la Juventus arrastra una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Otros casos incluyen a un futbolista sancionado por recuperación de operación de mandíbula y al arquero marplatense, quien podría haber solicitado estar presente.

Despedida Silenciosa vs. Legado Glorioso

La decisión de no convocar al Motorcito plantea interrogantes sobre si este será su cierre definitivo. Durante la final de la Copa América contra Brasil en el Maracaná, De Paul fue protagonista en la victoria 1-0 que selló uno de los títulos más gloriosos de la Scaloneta. Sin embargo, las redes sociales han sido implacables con su ausencia actual, convirtiendo su exclusión en motivo de memes. Scaloni mantiene que De Paul sigue en consideración, pero la exclusión de la lista de capitanes sustitutos y las dos ventanas omitidas envían señales contradictorias sobre su permanencia.