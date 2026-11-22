Rodrigo de la Serna y Matías Recalt analizan 'Gordon', serie de Netflix basada en hechos reales sobre la represión parapolicial en Argentina durante las décadas de 1960 y 1970.

La plataforma de streaming Netflix estrenó una nueva producción audiovisual que aborda un capítulo oscuro de la historia nacional. La serie se centra en la figura de Gordon, un personaje real considerado uno de los más siniestros y perversos de la historia reciente argentina. Esta ficción documental explora la lógica del mal dentro del engranaje de la represión parapolicial y la violencia estatal.

Detalles centrales de la trama y contexto histórico

La narrativa se desarrolla a lo largo de siete capítulos intensos que reconstruyen la trayectoria de un individuo cuya vida escaló desde la delincuencia común hasta la violencia paraestatal. Gordon se convirtió en un eslabón clave dentro de una maquinaria de terror que operó durante las décadas de 1960 y 1970. El período está signado por profundas tensiones sociales, enfrentamientos sindicales y disputas partidarias marcadas por la sangre.

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La trama muestra cómo el protagonista teje alianzas con distintos grupos parapoliciales de la época. Estas conexiones lo posicionan como un ejecutor fundamental en las dinámicas de violencia que actuaron en las sombras del país. La serie busca ofrecer una mirada crítica sobre este segmento histórico y provocar reflexión en la audiencia después de finalizar el último episodio.

Interpretación de Rodrigo De La Serna y Matías Recalt

El actor Rodrigo De La Serna asume el reto de encarnar a Gordon, describiendo esta tarea como uno de los desafíos interpretativos más complejos de su carrera. El principal obstáculo radicaba en sumergirse en la piel de un personaje profundamente despiadado. De La Serna evitó caer en la simplificación de convertirlo en una caricatura o generar una humanización condescendiente en los primeros capítulos.

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La actuación explora la psicopatía severa y la perversión de un hombre impulsado por un voraz apetito de poder. La máscara social que obliga a simular empatía se corre progresivamente, dejando al descubierto una sombra aterradora. El personaje experimenta un goce directo en el sufrimiento ajeno y disfruta de la tortura y la muerte, actuando bajo una lógica estricta de maldad.

Por su parte, Matías Recalt interpreta a Acosta, una figura que permite explorar la dimensión de la juventud politizada de aquellos años. Su personaje está vinculado a hitos narrativos como el Operativo Cóndor. Este episodio histórico involucró a un grupo de jóvenes que secuestraron un avión comercial para aterrizar en otro país, marcando un contrapunto con la sociedad actual.

Responsabilidad frente a los hechos reales y legado

Tanto De La Serna como Recalt coinciden en que interpretar una ficción basada en hechos reales conlleva una enorme responsabilidad. La época abordada, que abarca desde el bombardeo de 1955 hasta el golpe de Estado de 1976, sigue siendo muy reciente y difícil de mirar para la sociedad. La cinematografía ha evitado durante mucho tiempo abordar este período con la profundidad necesaria.

Los actores aseguran haber realizado un gran trabajo de alta calidad para el producto nacional. Reconocen que la responsabilidad extra reside en tratar con respeto la historia y la información disponible. El objetivo es informar y abordar un momento muy discutido en la actualidad, honrando la memoria de una época en la que la juventud creía en la revolución.

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Esta producción se suma al calendario audiovisual argentino como una ficha fuerte para el cierre de año. Al recrear el impacto de la violencia paraestatal, la serie invita a la audiencia a confrontar el ardor de una era donde se estaba dispuesto a dar la vida por la Patria. El análisis conjunto de los actores ofrece una perspectiva única sobre un pasado doloroso que aún resuena en el presente.