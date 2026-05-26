La vida de Rodrigo Auzmendi, nacido en Chaves, está marcada por la superación tras la tragedia familiar, pasos por Uruguay, Chile y Honduras, y un recorrido que lo llevó a Banfield, Querétalo y, finalmente, a San Lorenzo, donde ha brillado con goles contra River pese a enfrentar complicaciones contractuales con su club anterior y el Taladro.

Rodrigo Auzmendi es el protagonista de una trayectoria que parece sacada de una novela. Nacido en Chaves, una pequeña localidad del sur de la provincia de Buenos Aires con apenas diez mil habitantes, el delantero descubrió su pasión por el balón en la escuela y la plaza del pueblo.

A los ocho años sufrió una tragedia familiar cuando un incendio arrasó su hogar, pero la pelota se convirtió en su refugio y, poco a poco, en su tarjeta de presentación. Destacó desde la infancia con goles de todas las formas y colores, lo que le valió la mirada de clubes de la región.

Con el tiempo, decidió buscar oportunidades fuera de su país natal y dio sus primeros pasos en el fútbol internacional en la Academia de Plaza Colonia, en Uruguay. Tras la experiencia uruguaya, siguió su carrera en San Marcos de Arica, donde debutó en la Primera División chilena, y después cruzó la frontera hacia Motagua, club hondureño con el que anotó veinticuatro goles en cuarenta y nueve partidos, demostrando que su capacidad para convertir cada toque en gol era un talento reconocible.

El salto de calidad llegó cuando fichó por Banfield, donde la presión y la exigencia de la Primera División argentina le permitieron consolidarse como delantero de referencia. Auzmendi mostró una gran adaptación y, tras una temporada destacada, atrajo la atención de Querétaro en México, donde firmó un contrato que le abrió las puertas al mercado latinoamericano.

Cuando casi se concretó su regreso a Argentina para jugar en Lanús, la directiva del club intervenida por el llamado Taladro detuvo la operación, dejando al delantero a la espera de una oportunidad. Finalmente, el destino lo llevó al San Lorenzo, que lo incorporó a préstamo por un año con una cláusula económica que refleja la alta valoración de sus goles.

En el Ciclón, Auzmendi se ganó el cariño de la afición al anotar dos tantos contra River en el Nuevo Gasómetro; el primero, un potente cabezazo que anticipó a Fiermarín y selló el 1‑3 de San Lorenzo, desencadenó la salida del portero Damián Ayude. Sus celebraciones, que incluyen levantar los brazos al cielo y el saludo militar, son un homenaje a su hermano menor, fallecido a los ocho años, y a Beto Acosta, un ídolo azulgrana que él mismo agradeció públicamente.

A sus veinticinco años, Auzmendi afronta un escenario contractual complejo: mantiene un conflicto abierto con Banfield, que lo considera jugador libre tras una deuda salarial que el club no quiso reconocer. Al mismo tiempo, el pase sigue perteneciendo al Taladro, lo que genera incertidumbre sobre su futuro.

Aun así, el delantero argentino sigue demostrando su calidad en la cancha, con un imán que atrae la pelota a sus pies, según Beto Acosta, y con la convicción de que cada gol es una muestra de agradecimiento a su historia. Con la vista puesta en la próxima fecha contra Recoleta FC, Auzmendi reitera su propósito: no conformarse, seguir marcando y consolidarse como una pieza clave del ataque de San Lorenzo, mientras persigue la estabilidad contractual que le permita concentrarse plenamente en su rendimiento deportivo





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