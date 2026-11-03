Rodríguez Machado y su bloque defienden la reelección del proyecto y apoyan a PyMEs

La senadora Patricia Bullrich y su bloque discuten la reelección legislativa y el apoyo a PyMEs. Un encuentro clave para la estabilidad del oficialismo y la economía.

La senadora Patricia Bullrich se reunió este martes con su grupo de diputados y dirigentes afiliados en las oficinas del barrio porteño de Palermo. El objetivo principal del encuentro fue consolidar el apoyo parlamentario para la reelección del proyecto político liderado por el presidente Javier Milei.

Estrategia parlamentaria y lealtad política

El encuentro, solicitado explícitamente por los legisladores, tuvo una duración de una hora y media. Durante la sesión, se enfatizó la necesidad de mantener la unidad del bloque para garantizar la continuidad legislativa. La reunión se enmarca en un momento donde la figura de la senadora ha generado debates internos sobre la estrategia electoral y la conducción política.

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Aunque se descartaron publicly especulaciones sobre una ruptura que permita conformar un bloque independiente, la reunión sirve como una señal de autonomía política. Los participantes confirmaron que su lealtad hacia la líder del espacio permanece intacta y es un pilar fundamental para la composición numérica del oficialismo.

Situación económica y apoyo a las PyMEs

La senadora abordó la compleja situación macroeconómica, calificando el periodo actual como un momento difícil dentro del proceso de estabilización. Bullrich insistió en la urgencia de implementar medidas concretas para reactivar la actividad productiva sin recurrir a políticas de gasto descontrolado ni a planes de subsidios generalizados.

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Un eje central de la discusión fue la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. La senadora destacó que los embargos judiciales y administrativos están generando un impacto letal en estas organizaciones. Su postura busca equilibrar la corrección fiscal con el alivio necesario para el sector productivo que genera empleo.

Impacto legislativo y próximos pasos

La presencia del bloque bullrichista es crítica para mantener la mayoría necesaria en el Senado. Este grupo político actúa como un escudo contra posibles vetos presidenciales a leyes que el ejecutivo considere no deseables. Sin este apoyo, el gobierno perdería su capacidad para blindar sus iniciativas legislativas.

La senadora afirmó que su propósito es acercar propuestas que traduzcan el rumbo económico en progreso tangible para la ciudadanía. El objetivo final es asegurar que los resultados de las políticas de estabilización lleguen a todos los sectores sociales, priorizando la creación de riqueza y la inversión privada.