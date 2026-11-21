El joven lateral derecho Rodríguez firmó contrato hasta 2029 y podría debutar por la ausencia de Gonzalo Montiel. Analizamos su camino y el impacto en la plantilla.

El joven lateral derecho Rodríguez consolidó su permanencia al firmar un contrato que lo vincula con la institución hasta el 31 de diciembre de 2029. Este acuerdo marco llega en un momento clave, mientras espera ser considerado para un posible debut oficial en la próxima convocatoria.

Suspensión de Gonzalo Montiel abre vía

Gonzalo Montiel permanece inhabilitado para jugar debido a una fecha de suspensión pendiente derivada de su expulsión en el último Superclásico. El Tribunal de Disciplina redujo originalmente el castigo de tres a dos fechas, lo que significa que el defensor no estará disponible para el encuentro programado contra el equipo granate en el estadio Monumental.

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Esta ausencia crea una oportunidad inmediata para que otros jugadores del esquema demuestren su nivel en la posición de lateral derecho. La directiva y el cuerpo técnico están evaluando las alternativas disponibles para cubrir este espacio en la alineación titular durante la próxima fecha del calendario oficial.

Formación y experiencia en concentración en Pilar

Rodríguez mostró un progreso significativo durante la última concentración especial que el plantel realizó en el Hilton de Pilar. Fue llevado a este campamento por el entrenador Diego Ponzio, quien buscaba integrar a las figuras juveniles en el entorno del equipo principal.

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Durante este parate aprovechado por la fecha FIFA de noviembre, el jugador participó activamente en los trabajos tácticos y físicos. Su desempeño en esta instancia le permitió sumar minutos de juego real, algo fundamental para su adaptación al ritmo del fútbol de alta competencia que exige la primera división.

Desempeño en amistoso y estadísticas previas

La trayectoria reciente de Rodríguez incluye una participación destacada en un encuentro informal disputado el sábado pasado. El equipo suplente enfrentó a Gimnasia en el Monumental bajo la dirección técnica de Diego Barrado, en un partido que finalizó con un empate 1-1.

Este encuentro se estructuró en dos tiempos de 25 minutos cada uno, proporcionando al lateral derecho una valiosa exposición al contacto físico y la intensidad del juego profesional. Anteriormente, Rodríguez había acumulado 16 presentaciones con el plantel profesional desde el 22 de julio, registrando tres asistencias en ese período.

Su base formativa también es sólida, con 18 encuentros disputados en la Cuarta División donde logró marcar tres goles. Esta estadística demuestra su capacidad ofensiva desde su posición, un atributo que busca reforzar en el nivel superior.

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Contexto del equipo y próximos pasos

La convocatoria potencial de Rodríguez se enmarca en un listado que incluye figuras como Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Con Giovanni González y Lautaro Rivero como alternativas en la zaga, la competencia por el puesto es feroz. Sin embargo, la combinación de su nuevo contrato de largo plazo y su integración en la concentración de Pilar posiciona a Rodríguez como un jugador con proyección tangible para el futuro inmediato del equipo.