Rodolfo Arruabarreta regresa a Boca Juniors para liderar un nuevo ciclo de gloria

Rodolfo Arruabarreta fue anunciado como el nuevo director técnico de Boca Juniors con la misión de volver a ganar títulos. Su trayectoria como jugador y técnico del club lo convierten en una figura emblemática, conoce la presión de la Bombonera y busca revitalizar al equipo apostando por las divisiones inferiores.

Rodolfo Arruabarrena ha sido designado para asumir el cargo y tendrá la responsabilidad de volver a ganar. Un camino que ya conoce, desde el Apertura '92 hasta sus títulos como director técnico .

Trascender los tiempos significa ser testigo de distintos momentos de la historia de Boca Juniors, o al menos dejar alguna huella en cada uno de ellos. Existen distintas generaciones de hinchas que se autoproclaman, por logros y características, como los poseedores del auténtico espíritu que identifica a los bosteros. Arruabarrena podría ser como un viajero en el tiempo, un hombre presente en cada hito de las últimas décadas, desde el Apertura '92 hasta el primer campeonato con 30 equipos.

Un verdadero purasangre azul y oro que nuevamente tendrá la responsabilidad de portar los colores y volver a ganar, una materia que tampoco le es ajena. Su legado como jugador está representado en las imágenes del festejo de sus goles en la Copa Libertadores del 2000, cuando anotó los dos tantos del empate en la Bombonera ante Palmeiras, antes de la definición en San Pablo que significó la reconquista continental tras 22 años y que fue su último partido como jugador xeneize.

Su carrera había empezado mucho antes, en las divisiones inferiores, con su llegada en 1986, a los 11 años, procedente de Marcos Paz. Aunque su debut profesional se produjo a finales del histórico año 1992, cuando Óscar Tabárez lo incluyó en el plantel campeón de aquel Apertura que marcó época. Unos meses después, en abril de 1993, el propio Tabárez lo hizo debutar en un partido en el que se lesionó Carlos Mac Allister.

Arruabarrena recordó en una entrevista con Olé: "Al principio me sentí nervioso, aunque cuando fueron pasando los minutos me solté. Yo tenía cierta experiencia por jugar en la Selección Juvenil, pero es distinto, los jugadores de Primera son mucho más grandes". En esa época, había poco rodaje para los juveniles en Boca, por lo que su participación fue limitada, aunque su característica cabellera rubia de rulos lo hacía fácilmente reconocible.

Fue incluido en la lista de la Copa Libertadores de 1994, aunque no jugó minutos, y luego recibió más oportunidades. Su gol a River Plate en la victoria 3-2 por el Clausura 1998 es un recuerdo imborrable para los hinchas. En un momento, una decisión lo marginó de Boca y debió probar suerte a préstamo en Rosario Central.

Sin embargo, su camino no tenía un resultado asegurado, pero encontró un rápido regreso y una oportunidad que aprovechó como pocos: se consolidó no solo como lateral derecho, sino que para Carlos Bianchi también fue opción como volante por izquierda. Con la llegada de Carlos Bianchi en julio de 1998, Arruabarrena se ganó la camiseta número 3 definitivamente en el equipo que ganó todo, donde fue una pieza fundamental hasta su salida después de conquistar la primera Copa Libertadores.

Los catorce años fuera de Boca los vivió, en gran parte, defendiendo los colores del Villarreal, un club que lo compró cuando era mucho menos prominente de lo que era Boca en ese momento. Allí coincidió con muchos excompañeros como Martín Palermo y Román Riquelme, y quemó sus últimos cartuchos como jugador. Cuando sus caminos se volvieron a cruzar, muchas cosas habían cambiado.

Tuvo que reemplazar a un Bianchi atormentado por los malos resultados y dirigió al primer Boca post Riquelme como futbolista. De esa etapa quedan dos títulos (el Campeonato y la Copa Argentina 2015) y las eliminaciones frente a River en la Sudamericana y la Libertadores.

Sin embargo, su trabajo fue evidente en cómo imprimió su ímpetu a un plantel golpeado, confiando en jóvenes promesas como Jonathan Calleri, Andrés Chávez, Marcelo Meli y también en canteranos como Leandro Marín, Andrés Cubas y Sebastián Palacios. En una charla con el programa partidario 805 stream, comentó: "A mí lo que me interesa es que el club esté bien. Y si no, habrá que sacar chicos de inferiores, que me dijeron que hay.

En Vélez y en River los chicos entrenan con Primera, en Boca no. Hay gente capacitada en Boca, he hablado con Chiche Soñora y podés intercambiar opinión. También lo tengo a Mauro (Navas, ayudante suyo en esa primera etapa), que es un formador de puta madre".

Pocos conocen lo que significa vestir esa camiseta como él, que las vivió todas: desde el debut en 1993, los títulos bajo la conducción de Bianchi, la partida al fútbol español, el regreso comoDT para lograr dos campeonatos y ahora una nueva oportunidad. Su historia está intrínsecamente ligada a la del club, llena de altibajos pero siempre con un profundo sentido de pertenencia.

Su conocimiento del ambiente, su experiencia como jugador y técnico, y su identificación con la hinchada lo convierten en una figura simbólica para encarar el desafío de devolver a Boca a lo más alto. El camino no es sencillo, pero él ya recorrió tramos similares y conoce la presión de la Bombonera. Ahora, con el carácter forjado en tantas batallas, intentará escribir un nuevo capítulo en la historia xeneize, guiando a un equipo que需要在 identidad y resultados.

Su vuelta representa la esperanza de recuperar la gloria, apoyándose en la cantera y en la mística que solo un club como Boca puede ofrecer





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boca Juniors Rodolfo Arruabarreta Director Técnico Fútbol Argentino Copa Libertadores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Vasco se acerca a su regreso a Boca JuniorsEl entrenador está a punto de firmar por 18 meses para suceder a Claudio Úbeda, con solo detalles económicos por definir. Su regreso marcaría su segundo ciclo tras su exitoso paso entre 2014 y 2016.

Read more »

Rodolfo Arruabarrena, a detalles de ser el próximo DT de BocaEl Vasco recibió un llamado de Riquelme y sólo restan definir cuestiones de logística para anunciar el acuerdo: firmaría un contrato por 18 meses

Read more »

Rodolfo Arruabarrena cerca de regresar como técnico de BocaEn las últimas horas se ultiman detalles para el regreso de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca Juniors. El Vasco ya habría dado el visto bueno para iniciar tratativas y firmar contrato. Arruabarrena ya dirigió a Boca en 2014-2015, obteniendo el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina en 2015, aunque también sufrió eliminaciones ante River. Luego dirigió en Emiratos Árabes, Qatar y Egipto, y recientemente la selección de EAU.

Read more »

Boca Juniors cerca de confirmar a Arruabarrena como nuevo entrenadorLa dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, ha avanzado significativamente en las negociaciones con Rodolfo Arruabarrena, quien parece cuestión de tiempo para regresar al club como entrenador. El proyecto deportivo presentado por el Vasco cuenta con el visto bueno de los dirigentes, y las conversaciones se centran ahora en aspectos contractuales y administrativos. La voluntad mutua entre el club y el entrenador acelera las expectativas de un anuncio a corto plazo, con la intención de que Arruabarrena esté al frente del equipo desde el inicio de la pretemporada.

Read more »