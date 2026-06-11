Rodolfo Arruabarrena regresa para liderar la renovación deportiva del club

El club oficializa la salida de un veterano volante y prepara la llegada de Arruabarrena como nuevo director técnico para revertir la crisis de resultados y afrontar la Copa Sudamericana.

El fútbol profesional es un entorno de cambios constantes y el club se encuentra actualmente en un proceso de reestructuración profunda para recuperar su identidad competitiva.

Tras la salida de Claudio Ubeda, la dirigencia ha movido sus fichas con rapidez para asegurar el regreso de un nombre con peso, trayectoria y conocimiento interno: Rodolfo Arruabarrena. El estratega, quien ya conoce la casa y dejó una huella imborrable en el pasado, es el candidato principal para tomar las riendas del primer equipo.

Se espera que la firma del contrato se formalice en los próximos días, estableciendo un vínculo laboral que se extendería por un periodo de dieciocho meses. Esta decisión no es azarosa, ya que la institución atraviesa una sequía deportiva alarmante, acumulando tres años sin levantar un trofeo oficial, lo que ha generado una creciente presión sobre la gestión deportiva y un anhelo ferviente de la hinchada por volver a los días de gloria.

La llegada de Arruabarrena conlleva cambios inmediatos y drásticos en la composición del plantel profesional. Una de las determinaciones más significativas ha sido la salida del volante de treinta y seis años que se había incorporado a la institución a principios del año dos mil veinticinco. Aunque el jugador contaba con un acuerdo contractual más extenso, la nueva visión técnica ha acelerado su partida seis meses antes de la fecha pautada originalmente.

El probable nuevo cuerpo técnico no considera que el perfil del veterano se ajuste a las necesidades tácticas y físicas del proyecto actual. A pesar de su experiencia y calidad, el futbolista sufrió interrupciones constantes debido a problemas físicos crónicos que mermaron su rendimiento y regularidad en el campo de juego, sumando únicamente veintinueve encuentros oficiales y anotando un solo gol con la camiseta de la institución.

La directiva ha subrayado que la desvinculación se produjo en excelentes términos, priorizando el bienestar del deportista y los objetivos estratégicos del club. El panorama deportivo actual es complejo y exige una reacción inmediata para evitar que la crisis se profundice. El equipo sufrió una dolorosa desclasificación en los octavos de final del torneo Apertura, un resultado que reflejó la falta de cohesión y efectividad en los momentos críticos del campeonato.

Esta situación dejó al conjunto en una posición comprometida, obligándolo a dirimir su destino internacional en la Copa Sudamericana. El próximo desafío será enfrentar a O’Higgins de Chile en los dieciseisavos de final, un encuentro que se llevará a cabo en un contexto particular, coincidiendo con los cierres de la cita mundialista.

Este partido representa la oportunidad ideal para que el grupo demuestre que la nueva dirección técnica ha logrado inyectar el vigor y la disciplina necesarios para competir al más alto nivel continental y revertir la tendencia negativa de los últimos torneos. El currículum de Rodolfo Arruabarrena respalda plenamente su nombramiento y genera optimismo en el entorno del club.

Su etapa previa fue gloriosa, logrando conquistar tanto el torneo local como la Copa Argentina en el año dos mil quince, un hito que sigue siendo recordado con orgullo por la afición. Durante aquel ciclo exitoso, lideró al equipo en setenta y cinco compromisos oficiales, demostrando una capacidad táctica superior y un manejo ejemplar del grupo.

Posteriormente, su carrera lo llevó a explorar horizontes internacionales, donde desempeñó funciones en ligas exigentes de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, además de haber asumido la responsabilidad de dirigir a la selección nacional de los Emiratos Árabes Unidos. Esta vasta experiencia global es vista por la dirigencia como un activo invaluable para modernizar los procesos de entrenamiento, profesionalizar la metodología de trabajo y elevar la mentalidad competitiva de los jugadores jóvenes, buscando romper la racha de tres años sin títulos y devolverle el prestigio deportivo a la entidad





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