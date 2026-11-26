Houston Rockets se convierte en el primer equipo en asegurar su lugar en los cuartos de finales de la NBA Cup 2026 tras vencer a Phoenix Suns, mientras otros equipos luchan por posiciones.

La noche del miércoles marcó un hito decisivo en el desarrollo de la NBA Cup 2026, consolidando a los Houston Rockets como la primera franquicia en asegurar su pase a los cuartos de finales del torneo. Este logro histórico se consumió inmediatamente después de la derrota de los Phoenix Suns ante los Rockets con un marcador de 116-104, un resultado que eliminó matemáticamente a los de Phoenix de cualquier esperanza de avanzar.

Rockets dominan Suns y Durant alcanza récord histórico

Los Houston Rockets, dirigidos por Jordan Ott, demostraron un dominio absoluto desde el segundo cuarto, donde un parcial de 37-23 selló definitivamente el destino del partido. Kevin Durant fue la figura indiscutible de la velada, llegando a la monumental cifra de 33.000 puntos en su carrera profesional, lo que lo convierte en el quinto jugador de la historia de la NBA en alcanzar esta hazaña, uniéndose a figuras legendarias como LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y Kobe Bryant.

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El alero estrella cerró su actuación individual con 20 puntos, logrados a partir de un preciso 7/15 en tiros de campo, además de capturar 10 rebotes para firmar un valioso doble-doble. La victoria reforzó la posición de los Rockets, quienes ahora deben enfrentar a Dallas Mavericks, elenco de Jordan Ott con récord de 1-2, en su última jornada de la fase de grupos para definir su posición final.

Timberwolves avanzan y Spurs pierden frente a Blazers

En el oeste, los Minnesota Timberwolves también se acercaron peligrosamente a la clasificación tras superar a los Oklahoma City Thunder por 113-106, mejorando su récord a un contundente 3-0. Jaden McDaniels encabezó la victoria con una actuación excepcional de 32 puntos y 10 rebotes, aportando cuatro de los 17 tiros libres de su equipo. Aunque LaMelo Ball sufrió una lesión en el tobillo derecho en el último período, el equipo logró imponerse gracias al apoyo de Ayo Dosunmu con 16 puntos.

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Mientras tanto, en el Grupo C, los San Antonio Spurs vieron frustradas sus aspiraciones al caer ante los Portland Blazers por 116-111. Deni Avdija (33 puntos) y Damian Lillard (29 puntos) lideraron la victoria de Blazers, dejando la clasificación abierta. A pesar de la brillante exhibición individual de Victor Wembanyama con 44 puntos, 16 tableros y dos bloqueos, los Spurs no pudieron sostener el ritmo necesario para vencer a su rival.

Warriors arrasan a Kings con disparos triples masivos

Los Golden State Warriors consolidaron su dominio en el Grupo C con una victoria abrumadora contra los Sacramento Kings por 129-110. Los locales abrieron el partido con un parcial inicial de 44-19, controlando las acciones desde el principio para evitar cualquier sobresalto. La clave del éxito fue su eficiencia desde la línea de tres puntos, donde combinaron 20 triples a lo largo del encuentro.

De'Anthony Melton fue fundamental con 24 puntos y ocho triples, mientras que Gui Santos aportó 22 puntos. La situación actual exige a los Warriors una victoria obligatoria ante los Blazers y, simultáneamente, esperan una victoria de los Lakers sobre los Spurs para avanzar como líderes de su zona. Memphis Grizzlies, por su parte, se preparan para enfrentar a Minnesota en una fecha clave que definirá a los clasificados restantes de la conferencia occidental.