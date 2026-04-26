Rocío Pardo: Ícono de Estilo y Anuncio de Estreno Teatral

La actriz Rocío Pardo deslumbra con un look de sastrería audaz en Buenos Aires y anuncia el estreno de su nueva obra, 'Ni media palabra'.

Rocío Pardo , la actriz que deslumbra en los escenarios teatrales, se consolida como un ícono de estilo y moda. Tras disfrutar de una romántica luna de miel en Aruba junto a Nicolás Cabré , Pardo regresó a Buenos Aires y causó sensación en sus redes sociales con un atuendo que redefine la elegancia moderna.

La artista optó por un enfoque audaz de la sastrería, combinando un blazer negro de corte oversize y doble botonadura con una camisa blanca clásica. La clave de este look reside en la forma en que Pardo llevó ambas prendas abiertas, revelando sutilmente parte de su escote, un guiño a la sensualidad y la confianza. Este conjunto se complementó con un pantalón de sastrería que presenta un distintivo detalle blanco en la cintura, añadiendo un toque de frescura y originalidad.

El accesorio estrella, una corbata negra, eleva el estilismo al terreno del 'executive chic', una tendencia que ha ganado terreno en el 'street style' y que anticipa un 2026 marcado por la sofisticación y la funcionalidad. El impecable 'beauty look' de Rocío Pardo realza aún más su imagen.

Un maquillaje cuidadosamente elaborado, con un delineado 'cat eye' que define la mirada, sombras en tonos grises que aportan profundidad, un contorno sutil que esculpe los rasgos faciales, rubor que brinda un toque de vitalidad y labios en un suave tono rojo con un brillo sutil, completan un maquillaje que irradia elegancia y modernidad. Su cabello, suelto y peinado con una raya lateral, aporta una sensación de naturalidad y despreocupación, equilibrando la sofisticación del atuendo.

Más allá de su impactante apariencia, Rocío Pardo aprovechó la ocasión para compartir una emocionante noticia con sus seguidores de Instagram: el estreno de 'Ni media palabra' el 22 de abril en el Paseo la Plaza. La publicación generó una avalancha de 'likes', elogios y mensajes de apoyo, demostrando el cariño y la admiración que el público siente por la actriz.

La predilección de Rocío Pardo por la sastrería no es reciente, pero siempre la aborda con un sello personal que la distingue. Esta pasión por la sastrería se hizo evidente en febrero de este año durante la ceremonia de los Premios Carlos en Villa Carlos Paz, donde recibió el galardón a Mejor comedia por su destacada actuación en la obra teatral.

En la ceremonia de los Premios Carlos, Pardo sorprendió con un conjunto en blanco y negro diseñado por López Atelier, que evocaba la moldería tradicional de un traje. El top, de corte corto y escote 'off shoulder', se destacaba por sus botones delanteros y solapas blancas, mientras que la falda larga y ajustada al cuerpo, también abotonada y de tiro bajo, presentaba los mismos detalles de solapas a la altura de la cadera.

El estilismo se completó con un peinado con ondas y raya lateral, a cargo de Cristian Luna, y un maquillaje con delineado 'cat eye', rubor y labial rojo suave, realizado por Marian Make Up Pro. A su lado, Nicolás Cabré optó por un estilo clásico e informal, también en negro, combinando una remera básica de cuello redondo y mangas cortas con un pantalón de sastrería holgado y zapatillas blancas.

La pareja demostró una vez más su armonía y buen gusto, complementándose mutuamente en cada evento. Rocío Pardo no solo es una talentosa actriz, sino también una verdadera embajadora de la moda argentina, inspirando a sus seguidores a experimentar con su estilo y a expresar su individualidad a través de la ropa. Su capacidad para combinar elementos clásicos con toques audaces y contemporáneos la convierte en una figura influyente en el mundo de la moda y el entretenimiento.

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